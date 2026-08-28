Córdoba sede de la 28°edición del Foro Internacional de Emprendedores

Más de 250 jóvenes de 16 a 22 años y provenientes de distintos países de América Latina participan de la 28°edición del Foro Internacional de Emprendedores que nuevamente tiene a Córdoba como anfitriona.

El evento tiene, además, un profundo carácter federal, ya que numerosas provincias argentinas tienen representantes entre los asistentes. Entre ellas se encuentran participantes de Mendoza, Salta, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Neuquén y Chubut. Al mismo tiempo también están presentes delegaciones de distintas localidades de Córdoba, tales como Brinkmann, Morteros, San Francisco, Villa María y Alta Gracia, entre otras.

Organizado por Junior Achievement, el encuentro se desarrolla bajo la consigna “Conectar para transformar” y consiste en una semana de formación y experiencias vinculadas al liderazgo, desarrollo personal, trabajo en equipo e innovación, adquiriendo herramientas para proyectar y construir sus futuros.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, encabezó la apertura del evento junto al ministro de Educación, Horacio Ferreyra y la presidenta de Junior Achievement, Cristina Barrientos. El evento se desarrolla en el Hotel Eleton Resort de la ciudad de Villa Carlos Paz.

“Queremos agradecerles, en nombre del gobernador Llaryora, que sigan eligiendo a Córdoba como lugar para poder llevar adelante estas actividades. Para nosotros es muy importante que esto se pueda hacer en nuestra provincia, porque los cordobeses estamos orgullosos de poder generar oportunidades”, definió Siciliano.

El funcionario hizo un repaso de las potencialidades de Córdoba en materia educativa, productiva y de su sistema emprendedor que nuclea de manera virtuosa al Estado provincial con sectores privados y académicos.

“Emprender es de valientes, por eso ojalá que se lleven de Córdoba, además de todo el conocimiento del que se van a nutrir en estos días, un poquito de nuestro espíritu, porque los cordobeses somos gente emprendedora, somos gente soñadora, y nos encanta recibirlos”, agregó el funcionario.

La presente edición del Foro Internacional de Emprendedores hará énfasis en los desafíos de las nuevas generaciones, especialmente los vinculados al mundo del trabajo, la salud emocional, las relaciones con sus pares, los cambios tecnológicos y la necesidad de encontrar modelos de liderazgo que representen sus valores e inquietudes.

El encuentro busca ofrecer una experiencia transformadora que permita a los participantes fortalecer el autoconocimiento, desarrollar capacidades para trabajar con otros y generar impacto positivo en sus entornos.

“El FIE es una experiencia educativa internacional y ya una marca registrada de Córdoba, que desde hace 28 años recibe y potencia a cientos de jóvenes del continente y los invita a aprender de las experiencias de líderes regionales y conocer a otros jóvenes emprendedores de diferentes países. Sin dudas, una experiencia que transforma la vida de cada joven que participa”, destacó Cristina Barrientos, presidenta de Junior Achievement Córdoba.

Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, sostuvo: “Quienes tuvimos en algún tiempo esta oportunidad sabemos que es valioso, porque hoy nos permite, fundamentalmente, gestionar y hacer que las cosas sucedan. Desde Córdoba estamos muy contentos de poder estar compartiendo esto nuevamente en nuestra querida Córdoba”.