Impulsan herramientas para prevenir la violencia de género digital

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Convivencia del Ministerio de Justicia y Trabajo, realizó un nuevo taller de “Hackear el Silencio”, junto a la asociación civil Protagonistas Digitales, con el objetivo de promover la reflexión sobre la violencia de género en entornos digitales y brindar herramientas para detectarla, prevenirla y abordarla.

La propuesta se desarrolló en dos encuentros virtuales y reunió a 50 personas de distintos puntos de la provincia. Durante las jornadas se trabajó sobre distintas manifestaciones de violencia de género que pueden producirse a través de las tecnologías y las redes sociales, además de estrategias para acompañar a quienes atraviesan estas situaciones.

Mariela González, directora general de Vinculación Institucional y Convivencia, destacó que uno de los objetivos de la Secretaría es trabajar sobre la inclusión digital, la convivencia y la protección de derechos en los entornos digitales, entendiendo que estos espacios forman parte de la vida cotidiana y que lo que sucede allí tiene consecuencias concretas en la vida de las personas.

En ese sentido, Daniela Buyatti, integrante de Protagonistas Digitales, explicó que “Hackear el Silencio” propone comenzar a nombrar, comprender y denunciar situaciones de violencia de género digital, además de compartir aprendizajes y herramientas surgidos del acompañamiento a personas que atravesaron este tipo de situaciones.

Por su parte, la psicóloga Vanesa López Sauchele, coordinadora del Espacio Mujeres Tec, señaló que las nuevas tecnologías también modificaron las formas de vinculación, de construcción de sentido y de participación, lo que plantea nuevos desafíos para la convivencia y la protección de derechos.

Violencia de género y nuevas tecnologías

Si bien la violencia de género es histórica y estructural, las nuevas tecnologías incorporaron otras formas y modalidades de manifestación, que pueden amplificar su alcance y generar nuevas situaciones de vulneración.

Durante el taller se abordaron situaciones vinculadas al hostigamiento, la sexualización, el acoso y otras formas de violencia en redes sociales y plataformas digitales. Las especialistas remarcaron que estas situaciones muchas veces son minimizadas tanto por quienes las ejercen como por las propias víctimas y sus entornos, debido a que ocurren en espacios digitales.

A su vez, señalaron que las respuestas frente a estas situaciones suelen estar acompañadas por la culpabilización de las víctimas, con cuestionamientos vinculados a sus publicaciones, fotografías o vínculos en redes sociales.

Las consecuencias, sin embargo, trascienden el ámbito digital y pueden generar retraimiento, exclusión, baja autoestima, silenciamiento, afectación psicológica e impacto económico, además de situaciones que pueden representar riesgos concretos para la integridad de las personas.

A partir de los conceptos trabajados durante el primer encuentro, el segundo taller se enfocó en situaciones concretas para profundizar en la identificación de las distintas manifestaciones de violencia de género digital, qué hacer frente a ellas y cuáles son las posibles estrategias para su abordaje.

El intercambio permitió trabajar colectivamente sobre herramientas de actuación y acompañamiento, con especial énfasis en la necesidad de brindar respuestas adecuadas a las particularidades de estas violencias y evitar situaciones de revictimización.

Una propuesta para fortalecer la convivencia digital

“Hackear el Silencio” forma parte de las acciones que desarrolla el Gobierno de Córdoba para promover una ciudadanía activa y responsable en los entornos digitales, fortalecer la inclusión digital y brindar herramientas para la protección de derechos.

La iniciativa busca generar espacios de aprendizaje e intercambio que permitan reconocer situaciones que muchas veces permanecen invisibilizadas y favorecer el acceso a herramientas para actuar y acompañar frente a la violencia de género digital.

Los próximos encuentros de “Hackear el Silencio” serán comunicados a través de las redes sociales del Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba.