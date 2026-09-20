Córdoba participa en San Juan de la III Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Seguridad, participa en San Juan de la III Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, un espacio de articulación entre la Nación y las provincias para compartir experiencias, capacidades y herramientas destinadas a fortalecer las políticas de seguridad.

La delegación cordobesa está encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y también está integrada por el jefe de Policía de Córdoba, Marcelo Marín; el subjefe de Policía, Alberto Bietti; y el subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Seguridad, Martín Soda.

La jornada es encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y cuenta con la participación de ministros y responsables de Seguridad de las distintas provincias, además del secretario del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco.

Durante el encuentro se intercambian herramientas y estrategias para abordar fenómenos criminales que requieren coordinación entre jurisdicciones, entre ellos el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas y las nuevas modalidades delictivas.

En este marco, se presentó el Programa para la detección y bloqueo de IMEI/IMSI en establecimientos penitenciarios, una herramienta orientada a prevenir el uso de comunicaciones móviles para la planificación y coordinación de delitos desde las cárceles.

La agenda incluye además exposiciones vinculadas al bienestar de las fuerzas de seguridad y al desarrollo de políticas destinadas a fortalecer sus capacidades, junto con la firma de convenios estratégicos entre las jurisdicciones participantes.

La participación de Córdoba en el Consejo de Seguridad Interior permite profundizar el intercambio con la Nación y las demás provincias en materia de información, tecnología, experiencias y herramientas para la prevención y respuesta frente al delito.