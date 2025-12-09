Córdoba promueve implementación de Nuevo Diseño Curricular en la Educación Primaria

El Ministerio de Educación de Córdoba aprobó, mediante la Resolución S.E. Nº 85/2025, la implementación del Nuevo Diseño Curricular para la Educación Primaria, que comenzará a aplicarse a partir del Ciclo Lectivo 2026 en todas las escuelas de gestión estatal y privada.

La medida forma parte del Programa TransFORMAR@Cba, orientado a modernizar la enseñanza, fortalecer capacidades fundamentales y mejorar la calidad educativa en todo el territorio provincial.

La resolución establece una transformación integral para la escuela primaria basada en cuatro pilares:

Actualización institucional obligatoria: Las escuelas deberán revisar y actualizar el Plan Educativo Institucional (PEI) y redefinir su Proyecto de Mejora Institucional (PMI) 2026, incorporando las nuevas prescripciones curriculares y organizativas.

Nuevo diseño curricular centrado en capacidades fundamentales: Todos los espacios de la primaria se reorganizan para priorizar lectura, escritura y oralidad; resolución de problemas, ciudadanía digital y global, pensamiento computacional y desarrollo de habilidades socioafectivas. Las áreas deberán trabajar desde situaciones integradas de aprendizaje, con proyectos interdisciplinares y abordaje de temáticas transversales.

Más tiempo pedagógico y nueva distribución horaria: El nuevo marco fija entre 25 y 30 horas reloj semanales, según el ciclo y el modelo institucional adoptado (Anexos II y III). Las cargas horarias consolidan: Lengua y Matemática, Ciencias Sociales y Naturales, Inglés desde primer ciclo, Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación, Educación Física, Educación Artística y Tutorías semanales de apoyo a los aprendizajes.

Fortalecimiento de la Jornada Única Escolar (JUE): La propuesta establece lineamientos precisos para una jornada más integral, con módulos de 50 minutos, proyectos integrados, ferias de ciencias y tecnología, experiencias STEAM e instancias comunitarias, uso intensivo de materiales y recursos institucionales.

Tutorías obligatorias para fortalecer trayectorias

Desde 2026, todos los grados contarán con una Tutoría de Apoyo a los Aprendizajes, espacio semanal destinado a reforzar contenidos prioritarios, acompañar trayectorias y trabajar dificultades de manera personalizada o en pequeños grupos.

Durante marzo y a lo largo del ciclo lectivo, las instituciones deberán implementar acciones de acompañamiento para estudiantes ingresantes y sus familias.

Además, las escuelas organizarán ferias institucionales de ciencias, tecnologías, artes y movimiento, abiertas a la comunidad, para visibilizar los aprendizajes y fortalecer la participación estudiantil.

La resolución establece que, hasta el 30 de junio de 2026, cada institución podrá definir si desea postularse como Escuela Precursora.

Para garantizar la implementación, el Ministerio de Educación dispondrá un Plan de Apoyo que incluye acompañamiento pedagógico y curricular, asistencia técnica a escuelas, formación docente continua, conectividad y recursos educativos y evaluación e información para la toma de decisiones.

Con este conjunto de medidas, la Provincia avanza hacia una renovación profunda del sistema educativo, con mayor tiempo escolar, contenidos actualizados, tutorías sistemáticas, más tecnología en las aulas y proyectos interdisciplinarios que buscan asegurar aprendizajes relevantes para todos los niños y niñas de Córdoba.