Gobierno provincial lanza un paquete de medidas para fortalecer la gestión municipal 

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, encabezó una nueva reunión de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios, en la que suscribieron resoluciones destinadas a fortalecer la inversión del Gobierno de la Provincia en materia de infraestructura.

También amplían, con estrictos criterios de federalismo, las fuentes de financiamiento para municipios y comunas de toda la provincia.

Calvo explicó que el objetivo de estas implementaciones es “tener una gestión más ordenada, más uniforme y con mayor capilaridad en todo el territorio”.

Uno de los temas tratados se refiere a la ampliación de los alcances del Acuerdo Federal 2024, la herramienta que permitió a los municipios y comunas consolidar sus deudas con el Gobierno provincial, sus organismos o empresas al 31 de diciembre de 2024, con un plazo original de hasta 120 cuotas actualizadas por CER.

Otra de las medidas está referida al prorrateo de las cargas patronales del mes de diciembre. Dado que el último mes del año también incluye el pago de aguinaldo, se acordó prorratear las cargas patronales de este mes en partes iguales de la Coparticipación de diciembre 2025, enero y febrero 2026.

Asimismo, el ministro de Gobierno anunció a los intendentes y jefes comunales que se encuentra disponible la segunda cuota del Fondo Federal, acuerdo suscripto por más de 400 jefes de gobiernos locales en abril pasado.

“Esto nos dará un orden mayor en la asignación de los recursos que la Provincia invierte en municipios y comunas”, afirmó Manuel Calvo.

De la reunión participaron el secretario de Ingresos Públicos, Gerardo Pintucci, y el subsecretario de Estudios Económicos y Previsión Social, Ariel Alejandro Barraud, del Ministerio de Economía y Gestión Pública; el secretario de Gobierno, Augusto Pastore; y el subsecretario de Municipios, Natalio Graglia.

En tanto, los municipios estuvieron representados por Guillermo de Rivas (Río Cuarto), Marcos Torres Lima (Alta Gracia), Mario Ortega (San Francisco;), Darío Chesta, ( Río Segundo), Oscar Santarelli (Villa General Belgrano) y Claudia Acosta (Mi Granja.)

Por el Foro de Intendentes Radicales estuvieron Rubén Dagum (Almafuerte) y Roberto Casari (Vicuña Mackenna). Por el COMUPRO: Mariano Galfré (James Craik) y por el Vecinalismo, asistió Maximiliano Rivarola (Villa Dolores).

El MUCORA estuvo representado por Emiliano Paredes (Tanti) y Adrián Radice (Villa El Chacay ) estuvo en representación de La Libertad Avanza.