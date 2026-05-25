Córdoba reconocida a nivel internacional por el abordaje de ACV

En el marco de la segunda jornada de capacitación de equipos en el abordaje de accidentes cerebrovasculares (ACV), la Provincia recibió un prestigioso reconocimiento internacional y se convirtió en la segunda “Región Angels” de Argentina.

La distinción “Región Angels” es un estándar ecuménico de excelencia en el tratamiento del ACV. Certifica que la comunidad sabe reconocer los síntomas y que el sistema (ambulancias, servicios de emergencia y hospitales) está coordinado para responder de inmediato.

Esta condecoración, premia el esfuerzo sostenido del Gobierno provincial en la organización de una red de respuesta integral frente a esta enfermedad, que asegura una atención médica de excelente calidad en el menor tiempo posible.

En este contexto, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, destacó el acceso a la salud como un eje estratégico prioritario de la gestión, iniciada en diciembre de 2023, y comentó: “Elegimos el proyecto Angels porque involucra un sistema que permite el acceso rápido de personas que tienen enfermedades tiempo-dependientes. La rapidez de intervención es crítica no solo para la persona, sino para su entorno familiar y social”.

En cuanto a la operatividad de la red, el ministro subrayó la importancia de la coordinación entre los distintos sectores y señaló: «Es fundamental el rol que cumple el servicio del 107 en la articulación prehospitalaria y el trabajo conjunto que hemos tenido con directores y el equipo de salud de cada uno de los hospitales».

Asimismo, el funcionario valoró el compromiso del Hospital Italiano y de los centros provinciales Nuevo San Roque, Misericordia, Tránsito Cáceres de Allende y Eva Perón, junto al papel estratégico de APROSS para fortalecer la gestión del Ministerio. Esta sinergia resultó clave para alcanzar hitos sanitarios como la certificación Angels.

Al respecto, Pamela Dorrego, neuróloga y coordinadora de la Red Provincial de ACV, destacó: “Esto refleja el trabajo sostenido por los equipos de salud de la provincia y en la organización de la Red de ACV, fortaleciendo no solo la atención hospitalaria, sino también el sistema prehospitalario, la activación temprana del Código ACV y la capacitación continua de los equipos de salud en toda la provincia”.

Proceso del reconocimiento Región Angels

La certificación Angels es el resultado de un proceso de auditoría internacional estricto, que valida que los centros de salud cuenten con la infraestructura adecuada, personal altamente formado y una coordinación precisa entre los servicios.

Dado que el ACV es una patología tiempo-dependiente, este reconocimiento garantiza que el sistema actúe como un engranaje coordinado para reducir la mortalidad y las discapacidades permanentes.

Asimismo, se destaca el valor de la educación comunitaria, donde ya se implementó un programa de concientización en más de 2000 niños y niñas de escuelas primarias, la capacitación de equipos de salud y el desarrollo de protocolos provinciales, que posicionan a Córdoba como una de las regiones con mayor proyección en Latinoamérica en políticas de neuroprotección y atención del ACV.

El ministro Pieckenstainer también puso en valor el respaldo político para sostener esta red: «Quiero agradecer a nuestro gobernador Martín Llaryora, quien puso los recursos y las herramientas para que los ejes estratégicos de salud estén financiados y liderados por personas responsables y capaces«.

Con esta distinción, Córdoba se suma a Mendoza, dentro de las 106 regiones Angels certificadas hasta el momento a nivel mundial. Para mantener esta certificación, la red de salud se somete a auditorías trimestrales por parte de organismos internacionales, asegurando la mejora continua y la eficacia ante una emergencia de este tipo.

Jornada de capacitación para equipos de salud

La Red de ACV, junto al APROSS y la empresa farmacéutica Boehringer Ingelheim, llevó a cabo la segunda jornada de capacitación a equipos de salud de la provincia sobre el abordaje integral del accidente cerebrovascular.

El objetivo principal fue la optimización en el lapso de respuesta para asegurar una atención rápida, organizada y equitativa en todo el territorio. Como el accidente cerebrovascular es una enfermedad tiempo-dependiente y sistema-dependiente, la velocidad con la que se actúa y la eficiencia del engranaje sanitario son factores vitales para reducir las secuelas graves y salvar vidas.

“La jornada se consolidó como un espacio para compartir experiencias, protocolos y estrategias de trabajo en red, avanzando hacia el objetivo de construir un sistema de salud pública cada vez más ágil, organizado y accesible para todas las personas que tienen un ACV”, resaltó la especialista Pamela Dorrego.

Durante el encuentro, se trabajó en el reconocimiento precoz de síntomas, la activación del «Código ACV» y la coordinación entre los niveles prehospitalario, hospitalario y el rol fundamental que cumple el personal de enfermería como un actor clave en cada una de las etapas del proceso asistencial, desde la recepción y monitorización inicial hasta las terapias de reperfusión y cuidados posteriores.