Córdoba reconocida por Diplomatura de Acompañante Contra la Violencia de Género

La Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, fue distinguida con el “Premio de Buenas Prácticas”, otorgado por Oru Fogar y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en reconocimiento a la Diplomatura Universitaria de Acompañantes Comunitarias Contra la Violencia de Género.

La Diplomatura de Acompañantes Comunitarias, que en 2025 concluyó la séptima cohorte, ha llegado a otras provincias de Argentina y a otros países de la región, brindando herramientas teóricas y prácticas para el acompañamiento en situaciones de vulneración de derechos.

Esta iniciativa promueve el acceso a políticas públicas y el trabajo articulado con instituciones y organizaciones de la comunidad. Además, ha sido replicada en 14 provincias argentinas.

En este sentido, se destacó el rol de la Diplomatura en la formación de mujeres y comunidades en la prevención, acompañamiento e intervención concreta contra la violencia de género.

Esta acción reconoce iniciativas de gobiernos subnacionales que aportan soluciones innovadoras, sostenibles y replicables a problemáticas sociales complejas, destacando el compromiso del Estado provincial con la igualdad de género, la prevención de las violencias y la promoción de derechos.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, expresó: “Este premio es una distinción a la construcción colectiva, al trabajo, al compromiso y a las ideas. La Diplomatura sostiene una política de estado que va a llevar a cada territorio la defensa de las mujeres”.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez, destacó el reconocimiento como una motivación para seguir trabajando en la construcción de redes potentes de transformación, hacia una sociedad más igualitaria.

En este sentido, Martínez expresó: “Se trata de un reconocimiento al Gobierno de la Provincia de Córdoba, por la decisión de fortalecer estrategias de prevención y formación de acompañantes comunitarias para la erradicación de las violencias de género”.

Sobre la Diplomatura

Es una propuesta de formación 100% gratuita que tiene como objetivo brindar herramientas para ofrecer apoyo a mujeres, niñas y diversidades en situación de violencia y tejer redes comunitarias para transformar sus territorios.

La instancia académica es impulsada de manera conjunta entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Red de Universidades por la No Violencia, que nuclea Universidades Públicas y Privadas de la Provincia de Córdoba; y Organismos Internacionales y Regionales.

La edición 2025 contó con más de 28.000 personas inscriptas de Córdoba, Argentina y otros países de la región, y con la participación de especialistas de renombre internacional.