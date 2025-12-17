Llaryora encabezó acto de egreso de 535 nuevos agentes de la Escuela de Suboficiales

El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto de egreso y toma de juramento de 535 nuevos agentes de la promoción 223° de la Escuela de Suboficiales de Policía “General Manuel Belgrano”, quienes se incorporan a la fuerza de seguridad provincial.

Durante la ceremonia, el mandatario felicitó a los egresados por la vocación de servicio elegida y destacó la función policial como una de las tareas más nobles dentro de la vida social.

“Estoy aquí como gobernador para garantizarles el apoyo en el ejercicio de su función. Los buenos son los de azul y tenemos que cuidar a nuestra fuerza”, afirmó.

Llaryora remarcó el rol central de la seguridad para la convivencia democrática y el desarrollo de la comunidad.

“Sin seguridad es imposible la vida en comunidad. Vivir en paz y progresar requiere la tranquilidad de poder circular sin miedo, compartir espacios públicos y saber que hay quienes cuidan a la sociedad. Eso lo garantizan ustedes”, expresó.

Asimismo, destacó el compromiso asumido por los nuevos agentes al elegir una carrera dedicada a la defensa de los cordobeses y ratificó el respaldo permanente del Estado provincial en el ejercicio de la función policial.

Inversión histórica en seguridad

En ese marco, el Gobernador puso en valor las inversiones realizadas para fortalecer y jerarquizar a la Policía de Córdoba, entre las que mencionó la incorporación de nuevos móviles y camionetas, el uso de drones, la aplicación de tecnología y la puesta en marcha de un nuevo sistema 911.

“Estamos invirtiendo como nunca antes en seguridad. Todo esto mejora el servicio y también dignifica a la fuerza”, subrayó.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, felicitó a los egresados y destacó el esfuerzo realizado durante la formación.

“Queremos una policía cada día mejor, más profesional, más entrenada, pero también más empática y humana. Queremos ser los mejores y tener los mejores policías”, sostuvo.

Quinteros también remarcó el acompañamiento permanente del Gobierno provincial: “El gobernador está presente todos los días, acompañando y preguntando, para que cada efectivo sienta que está respaldado”.

El jefe de la Policía de Córdoba, Leonardo Gutiérrez, señaló que los nuevos agentes egresan con una formación integral que incluye primeros auxilios, uso de armas no letales y de fuego, y recursos móviles.

“Les pido que sean hombres de bien, comprometidos y empáticos, y que cada vez que vistan el uniforme lo hagan con honor y con la convicción de que representan a la Policía de la Provincia de Córdoba”, expresó.

Durante el acto, el Gobernador, junto al ministro de Seguridad y al jefe de Policía, entregaron reconocimientos a los alumnos destacados de la promoción, quienes obtuvieron los mejores promedios académicos. Posteriormente, el capellán de la Policía, Diego Montiel, realizó la bendición de los nuevos suboficiales.

Nueva sede para la Escuela de Suboficiales

Llaryora anunció la construcción de un nuevo espacio destinado a la formación y capacitación de los efectivos policiales, con el objetivo de contar con una infraestructura acorde a las necesidades actuales de la fuerza.

Adelantó que, a partir del próximo año, quienes continúen su formación lo harán en un instituto moderno, con conectividad plena y mejores condiciones educativas.

“Si tenemos mejores condiciones, nos formamos mejor, y si nos formamos mejor, prestamos un mejor servicio”, sostuvo.

La nueva sede de la Escuela de Suboficiales “General Manuel Belgrano” se construye en el predio conocido como “La Araña”, en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, sobre calle Lisandro de la Torre 1945. Tendrá capacidad para albergar unos 700 aspirantes por ciclo lectivo.

Con esta obra, la Escuela volverá a contar con edificio propio, moderno y adaptado a la currícula de formación policial.

Más inversión para los agentes

Además, el Gobernador anunció dos medidas que impactan directamente en el trabajo diario de los efectivos policiales.

La primera está vinculada a la provisión de uniformes: se implementarán dos bonos anuales para la compra de indumentaria, por un monto de 700 mil pesos cada uno, destinados a suboficiales, oficiales y cadetes.

“De aquí en más, el uniforme lo paga el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Es una deuda histórica que los cordobeses tenemos con todo el servicio policial”, remarcó Llaryora.

La segunda medida está destinada a los efectivos que realizan tareas de patrullaje en la vía pública.

En ese sentido, el Gobernador anunció la duplicación del adicional correspondiente a ese ítem a partir del presente mes, con el objetivo de mejorar el salario de quienes cumplen funciones en la calle y asumen mayores riesgos.

Anexos en el interior provincial

Finalmente, Llaryora recordó que a partir del ciclo lectivo 2026 comenzarán a funcionar 23 anexos de la Escuela de Suboficiales en el interior provincial, alcanzando una capacidad formativa de 1.800 aspirantes por cohorte.

Los anexos estarán ubicados en Cruz del Eje, Deán Funes, Jesús María, Minas, Río Primero, San Francisco, Valle Hermoso, Villa de Soto, Villa Dolores, Alta Gracia, Bell Ville, Canals, Corral de Bustos, La Carlota, Laboulaye, Río Cuarto, Río Segundo, Río Tercero, Villa Huidobro, Villa María, Malagueño, Salsacate y Villa Allende.

Estos espacios permitirán fortalecer el arraigo territorial de los agentes, mejorar la cobertura en todo el interior provincial y reforzar las tareas de prevención y combate del delito en cada región.