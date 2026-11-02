La provincia de Córdoba reporta uno de los niveles más bajos de incendios forestales y rurales de los últimos 25 años.

De acuerdo con el último relevamiento del Instituto de Datos Espaciales de Córdoba (IDECOR), durante los primeros nueve meses del año la superficie afectada alcanzó las 7.773 hectáreas, distribuidas en 445 focos.

Este panorama es parte del trabajo llevado a cabo por la gestión provincial mediante el Plan Provincial de Manejo del Fuego. La estrategia integral implementada pone el foco en la prevención, la detección temprana y la intervención inmediata ante cada foco.

Durante los períodos de mayor vulnerabilidad, la Provincia desplegó una importante cobertura territorial con recursos humanos, vehículos terrestres, medios aéreos y herramientas tecnológicas para reforzar la respuesta operativa de las brigadas y equipos de emergencia.

Las claves de este indicador es el monitoreo constante en tiempo real de las condiciones meteorológicas e indicadoras de riesgo. Además, de alertas tempranas con emisión oportuna de avisos para activar protocolos a tiempo.

Otro de las acciones corresponde al posicionamiento estratégico y distribución de dotaciones terrestres y coordinación ágil de medios aéreos para contener rápidamente cualquier conato de incendio.

Si bien las condiciones climáticas vinculadas al fenómeno El Niño generaron un entorno propicio para limitar la propagación de las llamas, las cifras ratifican el impacto de sostener políticas públicas sólidas, infraestructura adecuada y personal capacitado.

Detrás de cada hectárea resguardada existe un compromiso continuo para proteger la vida de la comunidad cordobesa, sus bienes particulares y la biodiversidad que constituye el patrimonio natural de la provincia.