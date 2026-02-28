Córdoba se afianza como destino principal para la realización de eventos masivos

Córdoba reafirma su posicionamiento como uno de los principales destinos de Argentina para eventos masivos, con una programación que reúne figuras internacionales de la música y competencias deportivas de alcance global.

El calendario se extiende durante marzo, proyectando un sostenido movimiento turístico y económico para la provincia.

La infraestructura de primer nivel, la conectividad aérea, la capacidad hotelera y la experiencia organizativa respaldan este crecimiento y potencian el desarrollo del turismo de espectáculos en la provincia.

Entre los más destacado de la programación, esta noche, desde las 21.30, Chayanne se presenta en el estadio de Instituto Atlético Central Córdoba con su “Bailemos Otra Vez Tour”, una gira que combina las canciones de su nuevo álbum con clásicos que marcaron generaciones, como “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas” y “Provócame”.

Será el primero de dos shows del portoriqueño en la ciudad de Córdoba, que repetirá su espectáculo en el mismo escenario el 11 de marzo.

También en el estadio de barrio Alta Córdoba y siguiendo con los conciertos de alto vuelo, Ricardo Montaner actuará mañana con su show “El Último Regreso Tour 2026”. Con más de 40 años de trayectoria y 25 discos de estudio, el artista vuelve a Córdoba en el marco de una gira mundial que despierta gran expectativa.

Por otra parte, el 8 de marzo, el Estadio Mario Alberto Kempes será sede del show de Alejandro Sanz con su gira “¿Y Ahora Qué?”, un espectáculo que combina nuevas canciones con los grandes éxitos de su repertorio y que ya ha registrado múltiples funciones agotadas en distintas ciudades del mundo.

En el mismo mes, el Kempes volverá a vibrar con Tini y su “Futttura World Tour” el 20 y 21 de marzo. Las dos fechas consecutivas dan cuenta de la magnitud de la convocatoria y del atractivo de Córdoba como plaza central dentro de los circuitos internacionales de espectáculos.

En ese marco, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, señaló: “Córdoba se ha consolidado como un escenario muy importante para los grandes shows y eventos. Cada espectáculo y cada competencia internacional no solo fortalecen nuestra agenda del destino, sino que generan un fuerte impacto en la economía regional”.

La programación cultural continuará en abril con la presencia del uruguayo ganador del Oscar, Jorge Drexler, que se presentará el 12 en el Quality Arena, y del reconocido cantaor Diego El Cigala, quien actuará el 15 de abril en el Teatro Ciudad de las Artes.

La agenda del ámbito deportivo

Asimismo, la provincia será protagonista en el calendario deportivo internacional. La agenda comienza el 7 y 8 de marzo en Embalse con Oceanman, la serie de natación en aguas abiertas más importante del mundo.

La competencia convocará a nadadores amateurs y profesionales de distintos países, posicionando al lago de Embalse como escenario natural de primer nivel.

Seguidamente, el 22 de marzo se disputará L’Étape Argentina by Tour de France, una experiencia esperada para los ciclistas, con largada y llegada en el Estadio Kempes.

La prueba recorrerá rutas del valle de Punilla, el Camino del Cuadrado, el paredón del dique San Roque y otras postales características del paisaje serrano, integrando deporte, promoción territorial y turismo activo.

Sobre esta agenda, Capitani agregó: “La articulación entre cultura, deporte y turismo es una de las grandes fortalezas de Córdoba. Contamos con infraestructura, profesionalismo y un entorno natural que potencia cada experiencia. Eso nos permite competir en igualdad de condiciones con las principales plazas del país y de la región”.

Con una programación que articula música internacional, deporte de alto rendimiento y escenarios naturales únicos, Córdoba consolida su perfil como uno de los polos más dinámicos del turismo de eventos del país, generando impacto positivo en hotelería, gastronomía, transporte y comercio, y fortaleciendo su proyección nacional e internacional como destino integral de experiencias.