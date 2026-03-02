Espectacular noche final de Carnavales en Brinkmann

En la noche del sábado, la ciudad disfrutó con muy buen marcó de público su noche principal de carnavales 2026.

El Jardín de Ansenuza se llenó de ritmo, color y alegría sobre el Bv. Belgrano.

Con destacadas presentaciones, estuvieron presentes:

*Comparsa Brink’a Danza*

Samba Show.

Comparsa “Minetti Samba” de Villa Minetti.

Comparsa “La Nueva Luna” de La Francia.

Comparsa Tava Pora.

Y el cierre bailable con el show a todo ritmo de Franco Boglione y su banda.

Un año más la comunidad disfrutó la noche central de carnavales.