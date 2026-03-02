Hasta el domingo 8 de marzo: Memoria, la Identidad y las Artes Escénicas

Hasta el domingo 8 de marzo, la Agencia Córdoba Cultura despliega una cartelera que pone el foco en la memoria, la identidad y la potencia de las artes escénicas. En el marco del mes de la mujer, los espacios provinciales se transforman en escenarios de reflexión y conmemoración, ofreciendo una grilla de eventos que puede leerse de forma completa a continuación:

El Teatro Real recibe por sexto año consecutivo la aclamada pieza «Habitación Macbeth», un unipersonal donde Pompeyo Audivert encarna a todos los personajes de la tragedia de Shakespeare. La obra propone un rito metafísico sobre el poder, donde el cuerpo del actor se convierte en el vehículo de las «Brujas Fatídicas» para interpelar al público. Lejos de ser un espejo convencional de la realidad, este espectáculo busca revelar la condición humana a través de una puesta en escena audaz que invita al deleite y la catarsis colectiva.



Por su parte, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres inaugura su primer ciclo expositivo de 2026 el viernes a las 18, bajo la consigna «Memorias de resistencias: mujeres, arte y militancia». La programación integra diversas miradas, incluyendo el homenaje a Nora Cortiñas, la muestra itinerante del Premio Bancor y obras de artistas como Irene de la Torre y Silvia Carballo. Esta propuesta traza un recorrido sensible donde el territorio, la creación contemporánea y la identidad dialogan para visibilizar la lucha por la igualdad de género.



Como complemento de esta apertura, el mismo viernes a las 18:30 se llevará a cabo una charla-debate con entrada libre y gratuita sobre el rol de los reporteros gráficos, desde la dictadura hasta la actualidad. El encuentro, a cargo de Alejandro Amdan, se presenta como una oportunidad clave para analizar el poder de la imagen en la construcción de la memoria histórica. Esta actividad refuerza el compromiso de la Agencia con la generación de espacios de debate ciudadano en un mes dedicado a la reflexión y la conquista de derechos.

Conocé la grilla completa de eventos a continuación:

Lunes 2

A las 20. Inauguración de la muestra LOADED

Paseo del Buen Pastor – Av. Hipólito Yrigoyen 325

La muestra Loaded de Martín Bo presenta una serie de retratos en blanco y negro bajo la estética de erótica trash. El autor define sus fotografías como «poemas disparados» e impresiones de luz que capturan instantes fugaces, rebeldes y nostálgicos. A través de este lenguaje, busca transformar los cuerpos en paisajes poéticos que rompan la realidad impuesta.

El concepto de lo trash se manifiesta en el interés por lo imperfecto, lo intempestivo y lo incontrolable. Bo utiliza los métodos clásicos de la fotografía, como el film y los químicos, para intensificar estas imperfecciones. Su objetivo es liberar los cuerpos, convirtiéndolos en «verbos» capaces de expresar acciones puras y emociones intensas.

Para el artista, la erótica funciona como un dispositivo de intensidades y sensualidad donde el cuerpo trasciende la piel para volverse objeto, idea o sonido. En este espacio, se prioriza la tensión y el choque de fuerzas sobre el equilibrio. La obra invita al espectador a imaginar nuevas historias a partir de estas imágenes poéticas.

La estética de la muestra está profundamente influenciada por la cultura de las pulp magazines, el cine giallo y movimientos como el punk y el grunge. En sus ficciones convergen elementos del suspenso, lo gótico y la femme fatale, creando un universo donde lo macabro, lo íntimo y lo prohibido se encuentran en una constante búsqueda de libertad.

La exposición se puede visitar hasta el 25 de mayo. Fotogalería

Martes 3

A las 17. Cine: Love

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Marianne, médica, y Tor, enfermero, evitan las relaciones. Tras conocerse en un ferry donde Tor busca encuentros casuales, Marianne explora la posibilidad de una intimidad espontánea, cuestionando las normas sociales.

Entradas: 5000 pesos GRAL, 3500 pesos estudiantes y jubilados.

Repite martes 03 a las 21 y miércoles 04 a las 17hs y 21.

A las 19. Cine: Hagas lo que hagas está mal (Gianni Di Gregorio, 2025)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

La vida tranquila de un profesor jubilado —con una buena pensión, amigos y una compañera— se ve alterada cuando su hija llega a su casa, atravesando una crisis matrimonial, acompañada por sus dos hijos indisciplinados.

Entradas: 5000 pesos GRAL, 3500 pesos estudiantes y jubilados.

Repite miércoles 04 a las 19.

A las 20. Cine por la diversidad: Mes de las Mujeres. Persépolis, de Vincent Paronnaud y Marjane Satrapi

Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55 – Río Cuarto

Durante marzo, y de la mano de Analía Casero y Gabriela Solsona, Cine por la Diversidad propone cuatro miradas sobre la experiencia femenina en distintos contextos culturales y generacionales: la memoria política en Persépolis; el amor y el paso del tiempo en Lejos de ella; la tensión entre tradición y autonomía en Nahid; y la búsqueda de identidad en Lady Bird. Persépolis narra la conmovedora historia de una niña iraní desde la revolución islámica hasta nuestros días. Cuando los fundamentalistas toman el poder, forzando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas, y mientras tiene lugar la guerra entre Irak e Irán, Marjane descubre el punk, ABBA y Iron Maiden. Cuando llega a la adolescencia sus padres la envían a Europa, donde conoce otra cultura que nada tiene que ver con la de su país. La protagonista se adapta bien a su nueva vida, pero no soporta la soledad y vuelve con su familia, aunque eso signifique ponerse el velo y someterse a una sociedad tiránica. Voces originales en francés de Catherine Deneuve y Chiara Mastroianni. Francia/2007. 96 min. (ATP). Entrada libre y gratuita.

Miércoles 4

A las 17.30. Charla a pie de obra junto a los artistas de la muestra PUNTO DE INICIO

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622, Córdoba Capital

El Museo Palacio Dionisi invita a participar de una charla a pie de obra junto a los fotógrafos que integran la muestra PUNTO DE INICIO. Durante el recorrido, el público podrá dialogar con ellos sobre los procesos creativos y las experiencias que dieron origen a los proyectos exhibidos: “Aquel paisaje donde vivo” de Charlie Rojas, serie que aborda la feminidad como territorio de resistencia y las construcciones de género; “Derecho a una piel” de Ludovico Navarro Vega, que explora el proceso de transición de género desde una experiencia personal y corporal; y “Contener el colapso: Relatos de un diálogo interno de un yo-nuevo (que quizás resulte ser yo-misma) ” de Azucena Miranda, obra que surge de una experiencia de quiebre y reconstrucción.

Entrada libre y gratuita.

A las 20.30. Temporada Real: Nardo Escanilla, “Buenardo”

Teatro Real, San Jerónimo 66

El show consolidado en la escena humorística cordobesa, llega a uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad con una propuesta de comedia directa, actual y profundamente identificable. Caracterizado por su humor observacional, la improvisación y una fuerte interacción con el público, convierte cada función en una experiencia única.

Con un estilo descontracturado, frontal y cercano, Nardo Escanilla logra generar una conexión inmediata con el público, combinando ritmo escénico, actualidad y experiencia personal en una propuesta sólida y dinámica.

Duración: 90 minutos. Edad recomendada: + 10 años. Entradas: $15.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Sala Carlos Giménez

Jueves 5

A las 17. Cine: Calle Málaga (Maryam Touzani, 2025)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

María Ángeles (Carmen Maura) es una española de 79 años que vive sola en Tánger, en el norte de Marruecos, donde disfruta de su ciudad y de su vida diaria. Su vida da un giro cuando su hija Clara (Marta Etura) llega desde Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse en la ciudad que la vio crecer, hará todo lo posible para mantener su hogar y recuperar los objetos de toda una vida. Por el camino, redescubre, contra todo pronóstico, el amor y el deseo.

Coproducción hispano-franco-marroquí seleccionada por Marruecos como candidata al Oscar 2026 a Mejor Película Internacional.

Entradas: 5000 pesos GRAL, 3500 pesos estudiantes y jubilados.

Repite jueves 05 a las 21, viernes 06 a las 17 y 21, sábado 07 y domingo 08 a las 17, 19 y 21.

A las 18. Cine: Valor sentimental, de Joachim Trier

Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55 – Río Cuarto

Drama que explora las complejas relaciones familiares y el arte como redención. Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su padre, un famoso director de cine, quien busca reconectar con sus hijas filmando una película íntima sobre su historia familiar, desatando viejas heridas y tensiones, especialmente tras el rechazo de Nora al papel principal.

(Noruega/2025), 135 min. (SAM13). Repite: viernes 6, a las 20.30, y sábado 7, a las 18:00.

Entrada general: $5000.- Estudiantes y jubilados: $2500. Jueves 2X1.-

A las 19. Cine: Un futuro brillante (Lucía Garibaldi, 2025)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Elisa es una de las últimas jóvenes escogidas para ir al Norte, una suerte de tierra prometida donde se está haciendo historia. Todo su entorno, incluso su querida Madre, espera con emoción su partida. Pero pronto Elisa se da cuenta de que no quiere partir y que con decirlo no es suficiente.

Espacio INCAA. Entradas: 3000 pesos GRAL, 1500 pesos estudiantes y jubilados.

Repite viernes 06 a las 19.

A las 20. Cine: Tardes de soledad, de Albert Serra

Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55 – Río Cuarto

El retrato de la estrella del toreo Andrés Roca Rey permite reflexionar sobre la experiencia íntima del torero, que asume el riesgo de enfrentarse al toro como un deber personal por respeto a la tradición y como un desafío estético. Albert Serra logra que el ritual, cargado de crueldad, module paradójicamente una forma de belleza efímera y brutal.

(España/2024), 125 min. (SAM13). Repite: viernes 6, a las 18:00, y sábado 7, a las 20:30.

Entrada general: $5000.- Estudiantes y jubilados: $2500. Jueves 2X1.-

A las 20. Películas contra el olvido – Plata Dulce

Centro Cultural Córdoba – Auditorio – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401

Carlos Bonifatti (Federico Luppi) y Rubén Molinuevo (Julio De Grazia), dos empresarios dedicados a la venta de botiquines, intentan mantener su fábrica abierta frente a los embates de la profunda política económica de desindustrialización que está llevando a cabo la última dictadura militar. Carlos se encuentra un día con un excompañero de la «colimba», Arteche (Gianni Lunadei), que le ofrece un negocio redondo. Decide entonces dejar su trabajo y dedicarse a los negocios financieros y especulativos, los cuales están en auge. Mientras tanto, Rubén se empeña en continuar con la fábrica. Al principio los hechos parecen darle la razón a Carlos, que mejora notablemente su nivel de vida: auto nuevo, casa nueva. Sin embargo, al poco tiempo se produce un hecho inesperado que cambia para siempre sus vidas.

Duración: 87 minutos. 1982 – Argentina. Dirección: Fernando Ayala

Las funciones serán presentadas por el periodista Daniel Santos, quien pondrá en contexto su relación con la historia y la memoria reciente.

Entrada libre y gratuita (hasta agotar la capacidad) . Auditorio



A las 20:30. Jueves de Comedia: “La errante: Una madre Coraje”

Teatro Real, San Jerónimo 66

Está habitada por una mujer que emerge de la oscuridad del escenario para construir una relación íntima y directa con cada espectador. Por momentos, da la sensación de que la protagonista le habla solo a uno, que el espacio se achica hasta convertirse en una conversación personal. La Obra logra lo que el teatro mejor sabe hacer: volver presente lo que duele, lo que persiste, interpelar a través de preguntas y tocar las fibras más sensibles del público para reflexionar acerca del dolor humano.

El espectador tendrá la impresión de encontrarse frente a ella, a la verdadera Anna Fierling, con su tono provocador, irónico, despectivo, cínico, despiadado y, a veces tierno, de madre. Una sobreviviente, errante, comparte con cada espectador algunos temas sumamente actuales, en

particular el de la guerra, el del ser madre, no solamente en el marco de un conflicto armado, en muchos momentos ejemplo y metáfora de la realidad. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: + 12 años. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro. Sala Azucena Carmona

Viernes 6

A las 9. Muestra de reproducciones de documentos “Entre el límite y la posibilidad. Mujeres comunes en cuatro siglos de historia”

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba – Leopoldo Lugones 401

Una muestra que recorre cinco siglos de historia a través de documentos del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, revelando cómo las vidas de distintas mujeres comunes estuvieron marcadas por los límites y mandatos de su tiempo.

Desde el siglo XVII al XX, los casos expuestos —dotes matrimoniales, esclavitud y manumisión, denuncias por “escándalo”, castigos ejemplares y violencia— muestran trayectorias femeninas diversas pero atravesadas por una misma pregunta: qué podía y qué no podía una mujer en cada época. La muestra es accesible.

La muestra se puede visitar hasta el viernes 20 de marzo en el horario de 9 a 18.

Entrada libre y gratuita. Hall de ingreso

A las 18, Apertura primer ciclo de muestras 2026

Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

La programación reúne Buscar… Buscar para no encontrar de Irene de la Torre, Nora siempre nos cuidó, homenaje a Nora Cortiñas, Habitar el Monte de Silvia Carballo, Reexistir de Elia Bisaro, 100 días sin Instagram de Lisette Coronada, la muestra itinerante del Premio de Pintura Bancor del Banco de Córdoba (colección del Museo Tamburini), La potestad del Mandil de Carina López y El territorio temporal de Florencia Gieco (Universidad Nacional de Córdoba), trazando un recorrido donde memoria, territorio, identidad y creación contemporánea dialogan desde Córdoba hacia lo colectivo.

A las 18. 30 h, Charla-debate: El rol de los reporteros gráficos en la dictadura y en la actualidad.

Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Charla debate a cargo de Alejandro Amdan.

La entrada es libre y gratuita.

A las 20 hs. Mes de la mujer – teatro – Magdalena, su propia voz

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401

María Magdalena se presenta. Nos trae su voz. Cuenta fragmentos de su vida y su propia versión de los hechos.

Ella se encuentra en una cueva, un refugio provisorio. Allí espera el momento en que pueda escapar. En ese espacio, detenido en el tiempo, narra su vida. Recupera su infancia en Magdala, su preparación en la escuela de Isis y su encuentro con Yeshúa. Su amor profundo y la decisión de ser su compañera. Atraviesa la muerte. El peligro. La Soledad.

Hasta que toma la decisión de exiliarse, de huir por el mediterráneo para salvar su vida. María Magdalena toma la palabra y devela su vida.

Grupo de Teatro Independiente: MAGDALENA TEATRO

Público destinatario: mayores de 14 años.

Duración: 45 minutos

Entrada general $12.000 (venta online por autoentrada.com y desde una hora antes del evento en recepción del CCC)

Auditorio

A las 21. Habitación Macbeth

Teatro Real – San Jerónimo 66 –

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público. El piedrazo en el espejo.

Erigir un espejo para reflejar alguna circunstancia ficcional y producir así una unidad referencial con los espectadores es una estrategia muy común en la que el teatro suele quedar atrapado; apedrear el espejo en el momento en que esa unidad se ha producido y amenaza cristalizarse no lo es (por eso Shakespeare y Beckett son geniales, no quieren reflejar al mundo sino revelar su condición de lápida).

Actuación y dirección: Pompeyo Audivert.

Duración: 120 minutos. Edad recomendada: mayores de 8 años

Entradas: Platea: De la fila 1 hasta la 10 inclusive $45.000 – Fila 11 a 16 $43.000 – Sillas de platea: $45.000 – Nivel 1 y 2: $41.000 – Nivel 3: $39.000.

Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Repite sábado 7 y domingo 8 a las 21.

Sala Carlos Giménez

Sábado 7

A las 11. Charla a pie de obra junto a Natalia Colazo

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622, Córdoba Capital

El Museo Palacio Dionisi invita a participar de una charla a pie de obra junto a la fotógrafa Natalia Colazo, junto a Juana Manuela López, por su muestra “La voz del espíritu: la vida de Juana”. La exposición retrata a Juana Manuela López, mujer indígena Casqui Curaca de la Comunidad Hijos del Sol Comechingón y mujer transgénero, y rescata y resignifica la memoria viva de su pueblo. Su trabajo preserva conocimientos, cosmovisión y la relación con la tierra de sus ancestros, defendiendo el territorio y los vestigios que sostienen la vida en comunidad.

La exposición podrá visitarse hasta el 8 de marzo, de martes a domingo y feriados, de 10 a 19.

Precio de las entradas y forma de adquisición: Entrada libre y gratuita.

A las 20. Mes de la Mujer – Conciertos – Mujeres al Centro – Guada Gómez

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401

En conmemoración del Mes de la Mujer, la Agencia Córdoba Cultura, a través del Centro Cultural Córdoba, presenta el ciclo de conciertos: Mujeres al Centro.

Con el objetivo de celebrar el talento femenino en la música cordobesa, programamos cuatro fechas únicas que ponen en valor la diversidad de la escena musical local.

La primera edición de este ciclo contará con la participación de Guada Gómez, Airena Ortube, Mujerío y Awal; artistas jóvenes, cantautoras, intérpretes e instrumentistas que nos ofrecerán un recorrido por la canción latinoamericana, interpretando desde referentes como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Chavela Vargas y Susana Baca, hasta artistas más recientes como Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Monsieur Periné y Luna Monti, entre otras.

En un contexto donde es fundamental generar espacios culturales para la promoción de artistas mujeres independientes y el encuentro con su gente. Los conciertos se desarrollarán de manera gratuita a lo largo de los cuatro sábados de marzo, a las 20h.

Guada Gómez: Voz, Guitarra y Caja, Julio Gutiérrez: Violin y Vico Luco: Piano. + Invitados: Luchi Marzolla: viola/ Camila Rodríguez: danza/ Eva Bianco: lectura

Duración: 60 minutos

Entrada Gratuita (se retiran una hora antes de cada concierto, hasta agotar la capacidad)

Las entradas se entregarán una hora antes de cada fecha en la recepción del CCC.

Auditorio

A las 20. Concierto de apertura

Teatro del Libertador San Martín (Vélez Sarsfield 365)

Orquesta Sinfónica de Córdoba. Programa: Suite de “La bella durmiente” de P. I. Tchaikovsky; Obertura de “El príncipe Ígor”, de Alexander Borodin; “Rapsodia húngara N. 2”, de Franz Liszt; y más. Dirección, JongWhi Vakh. Entrada gratuita con retiro previo en boletería desde el jueves 5 a las 9.

A las 20:30. Temporada Real: Facundo Gambandé presenta “Las Cosas Maravillosas”

Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

“Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Esta es la misión del personaje que protagoniza la historia. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, “Las cosas maravillosas” es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: + 13 años. Entrada general $25.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Habitación Macbeth

Teatro Real – San Jerónimo 66 –

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público. El piedrazo en el espejo.

Erigir un espejo para reflejar alguna circunstancia ficcional y producir así una unidad referencial con los espectadores es una estrategia muy común en la que el teatro suele quedar atrapado; apedrear el espejo en el momento en que esa unidad se ha producido y amenaza cristalizarse no lo es (por eso Shakespeare y Beckett son geniales, no quieren reflejar al mundo sino revelar su condición de lápida).

Actuación y dirección: Pompeyo Audivert.

Duración: 120 minutos. Edad recomendada: mayores de 8 años

Entradas: Platea: De la fila 1 hasta la 10 inclusive $45.000 – Fila 11 a 16 $43.000 – Sillas de platea: $45.000 – Nivel 1 y 2: $41.000 – Nivel 3: $39.000.

Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Repite domingo 8 a las 21.

Sala Carlos Giménez

Domingo 8

A las 17.30. Charla a pie de obra por la muestra COTIDIANAS de la Colección Antonio Novello

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622, Córdoba Capital

Se realizará una charla a pie de obra por la exposición “Cotidianas”, perteneciente a la colección Antonio Novello y exhibida en la sala 14 del museo. La actividad, con entrada libre y gratuita, se desarrollará con motivo del Día Internacional de la Mujer. La muestra presenta fotografías periodísticas inéditas que registran los espacios de actuación de las mujeres en Córdoba entre 1927 y 1955, incluyendo su participación en el trabajo y en la vida social, política, deportiva y cultural. El conjunto forma parte de la colección Antonio Novello, resguardada por el Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA) de la Universidad Nacional de Córdoba. La charla se realizará en el marco del cierre de la exposición, siendo esta la última oportunidad para visitarla.

Precio de las entradas y forma de adquisición: Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Tejiendo Infancias

Teatro Real – San Jerónimo 66

La Agencia Córdoba Cultura a través del Teatro Real comparte que los domingos de 11 a 14hs., San Jerónimo 66, con entrada libre y gratuita para todo público, se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, con espacios y rincones ornamentados para ellos. Repite 15, 22, 29 de marzo.

A las 21. Habitación Macbeth

Teatro Real – San Jerónimo 66 –

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público. El piedrazo en el espejo.

Erigir un espejo para reflejar alguna circunstancia ficcional y producir así una unidad referencial con los espectadores es una estrategia muy común en la que el teatro suele quedar atrapado; apedrear el espejo en el momento en que esa unidad se ha producido y amenaza cristalizarse no lo es (por eso Shakespeare y Beckett son geniales, no quieren reflejar al mundo sino revelar su condición de lápida).

Actuación y dirección: Pompeyo Audivert.

Duración: 120 minutos. Edad recomendada: mayores de 8 años

Entradas: Platea: De la fila 1 hasta la 10 inclusive $45.000 – Fila 11 a 16 $43.000 – Sillas de platea: $45.000 – Nivel 1 y 2: $41.000 – Nivel 3: $39.000.

Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Sala Carlos Giménez