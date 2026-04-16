Córdoba se consagró con 3 medallas de oro en Juegos Suramericanos de la Juventud

Córdoba se consagró con tres medallas de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 durante los primeros días de competencia que se están realizando en Panamá.

Consolidando un inicio de alto nivel en el medallero, el primero en consagrarse fue el judoca Joaquín Martín Álamo Torres, quien le dio a la Argentina la primera medalla dorada de los Juegos. El cordobés mostró solidez en cada combate, imponiéndose en todas sus presentaciones por ippon hasta quedarse con el título.

A este logro se sumó la consagración de Benjamín Casas, quien se quedó con la medalla de oro en lucha libre, categoría hasta 71 kilogramos. Con una actuación dominante, ganó todos sus combates por superioridad técnica, sin ceder puntos decisivos en las instancias finales.

El tercer oro llegó en la jornada del martes, nuevamente desde el judo, con la destacada actuación de Thiago Nahuel Carvallo, quien se consagró campeón en la categoría hasta 66 kilos.

Carvallo construyó su camino al título con autoridad: superó al ecuatoriano Omar Campos en cuartos de final, venció al peruano Yesus Perea en semifinales en apenas 28 segundos y se impuso en la final ante el brasileño Bruno Sacilotto en tiempo suplementario, definiendo también por ippon.

Cabe destacar que, dentro de la delegación nacional de 250 atletas, Córdoba dice presente con 15 deportistas que compiten en distintas disciplinas, reafirmando el trabajo sostenido en el desarrollo del deporte juvenil y la proyección de talentos a nivel internacional.

La IV edición de los Juegos reúne, hasta el 25 de abril, a más de 2.000 atletas de 15 países y marca el inicio oficial de una nueva edición del evento multideportivo juvenil más importante de la región.

Delegación

El equipo nacional avanza en el certamen continental con destacadas actuaciones, entre las que sobresale el aporte cordobés, tanto en cantidad de representantes como en resultados.

Entre ellos se encuentran la atleta Lola Martina Verdini en salto en alto; los basquetbolistas Renato Fontanetti y Francesco Marella en la modalidad 3×3; la boxeadora Tiziana Abril Rodríguez; los judocas Joaquín Martín Álamo Torres y Thiago Nahuel Carvallo; y la golfista Ana Giuliano.

También integran la delegación cordobesa representantes en disciplinas como béisbol (Alexis Bustamante Alisio, Lucas Annovazzi y Jerónimo Barbieri), karate (María Valentina Saire Heredia), lucha (Benjamín Isaías Casas) y natación (Malena Santillán, Mateo Mayer Iglesias y Thiago Lautaro Pizzini Paz), conformando un equipo diverso que refleja el crecimiento del deporte federado en la provincia.