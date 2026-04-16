Karatecas del Dojo «Carlos Franco» viajan al Mundial en Perú

En conferencia de prensa, los coach María Rosa Sobrero y Mateo Milanesio, junto a Tatiana Cavic, presidenta de la subcomisión de la disciplina, confirmaron que el Dojo Carlos Franco de Centro Social viajará a Arequipa, Perú, para participar del “Open Amigos de América”.

Allí estarán presentes karatekas de distintos países del continente y serán cinco alumnos y dos coach de Centro Social quienes representarán a Argentina en esta importante competencia internacional.

Los deportistas que integrarán la delegación son: Magdalena Mucha, Matías Milanesio, Joaquín Cortez, Adrián Alaniz y José Cortez, quienes estarán acompañados por los coach Mateo Milanesio y María Rosa Sobrero.

La competencia se desarrollará durante tres jornadas, iniciando el día viernes 24 con las revisiones de pesaje correspondientes, mientras que el sábado 25 y domingo 26 serán los días de competencia.