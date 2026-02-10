Córdoba: Se movilizaron 260 mil personas en el primer finde de febrero

La Agencia Córdoba Turismo informó que más de 260 mil personas se movilizaron por la provincia durante el primer fin de semana completo de febrero.

“La agenda de festivales que ofrece Córdoba en esta época es un gran atractivo. Culminamos una muy buena primera semana de febrero recibiendo visitantes de todo el país”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia.

Los niveles de ocupación fueron altos en los principales destinos turísticos. Entre ellos: Cura Brochero 70%, Nono 82%, Villa General Belgrano 87% (92% en alojamientos categorizados), Embalse 85%, Almafuerte 70%, Yacanto 79%, Las Rabonas 85%, La Cumbre 95%, Jesús María 68%, Balnearia 85%, Santa Rosa de Calamuchita 80%, Miramar 98% (con derivaciones a Marull, La Para y Balnearia), Mina Clavero 76%, San Javier y Yacanto 72%, Villa Carlos Paz 82% (92% en categorizados), Tulumba 88% y Villa María 99%.

Los valles de Punilla, Calamuchita, Paravachasca y Traslasierra se consolidaron nuevamente como los más elegidos. Desde el inicio de febrero, más de 400 mil turistas ya visitaron Córdoba.

De cara al próximo fin de semana largo de Carnaval, Capitani adelantó que el nivel de reservas es “muy bueno”, impulsado también por la realización del Cosquín Rock, uno de los eventos masivos más convocantes de la temporada.

“Como nos pide el gobernador Martín Llaryora, seguimos trabajando junto a cada turista que nos visita y con el sector privado para que Córdoba sea la provincia más elegida del país”, cerró el funcionario.