Hasta el domingo 15, Còrdoba Cultura con una cartelera diversa

Hasta el domingo 15 de febrero, la Agencia Córdoba Cultura presenta una cartelera diversa que reúne tradiciones, artes escénicas y la reapertura de espacios patrimoniales para el disfrute de locales y turistas. 

En pleno verano, la agenda cultural propone celebraciones religiosas, propuestas teatrales de fuerte identidad local y el regreso de los museos a sus horarios habituales, invitando a redescubrir el legado cultural cordobés.

En este contexto, el Cine Arte Córdoba renueva su programación para 2026 y vuelve a convocar al público a compartir historias en la sala. La grilla combina producciones nacionales e internacionales, con títulos como el drama francés Los músicos, la animación El secreto del gran barco negro y Norberto, y la comedia italiana Hagas lo que hagas está mal

Las entradas generales tienen un valor de 5.000 pesos, con beneficios para estudiantes y jubilados, y se mantienen las funciones del Espacio INCAA con precios promocionales.

La actividad teatral se suma a la agenda con la presentación de Doña Jovita y su espectáculo Quitapenas en el Teatro Real. La propuesta pone en valor el humor cordobés como un recurso cotidiano para afrontar las dificultades desde la esperanza y la gratitud. 

En tanto, el Museo de Ciencias Naturales inaugura el ciclo ¡Suena una Banda! con un concierto gratuito de la violinista Sofía Herman, quien interpretará obras de Vivaldi y Saint-Saëns, en un entorno patrimonial único. 

A continuación, los destacados de la semana y las propuestas de los espacios culturales de la Provincia.

