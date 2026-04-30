Córdoba se prepara para vivir una nueva Noche de las Lecturas, el 29 de mayo

El viernes 29 de mayo, la provincia se prepara para vivir una nueva Noche de las Lecturas, la propuesta cultural que ya se consolida como uno de los encuentros más significativos del calendario cordobés.

Impulsada por la Agencia Córdoba Cultura y bajo el lema “Córdoba lee con acento cordobés”, esta cuarta edición invita a toda la comunidad a ser parte de una experiencia colectiva en torno a la palabra.

La iniciativa, que propone numerosas actividades de lectocomprensión, es organizada junto al Ministerio de Educación, la Municipalidad de Córdoba, la Secretaría de Transporte, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba, en articulación con municipios, bibliotecas populares y diversas instituciones del territorio.

A lo largo de toda la jornada y, fundamentalmente, durante la noche, museos, teatros, centros culturales, escuelas, universidades, librerías, sindicatos y espacios públicos de toda la provincia abren sus puertas para alojar actividades de lectura en múltiples formatos.

La consigna es clara: cualquier espacio puede convertirse en escenario para que suceda el encuentro con la palabra.

La propuesta busca poner en valor la identidad cultural cordobesa a través de la lectura, celebrando su humor, su tonada característica, su espíritu crítico y su memoria colectiva.

En este marco, poetas, narradores, artistas, mediadores de lectura y público en general serán los protagonistas de una jornada donde las voces se entrelazan para compartir textos que reflejan la identidad cordobesa.

Leer, en este contexto, se resignifica como un acto profundamente comunitario: cada lectura en voz alta reactiva la memoria de una provincia que históricamente se ha distinguido por su pensamiento, su capacidad de debate y su producción cultural.

Las actividades serán libres y gratuitas, distribuidas en distintos puntos del territorio provincial, promoviendo el acceso democrático a la cultura y la participación ciudadana.

Ya se encuentra habilitado el formulario de inscripción para aquellas instituciones, colectivos y espacios independientes que deseen formar parte de la programación oficial.

A través de este registro, se recopilará la información de cada propuesta, que luego será difundida en los canales oficiales del evento: https://forms.gle/ZZzEF79xRprQMPG97