Quedó inaugurado Ciclo “Morteros Conecta” en Casa Graciela Boero, con la participación de artistas de Brinkmann

La Municipalidad de Morteros, a través de la Casa Graciela Boero – Espacio Cultural, inauguró un nuevo ciclo de muestras artísticas “Morteros Conecta”, una propuesta que busca poner en valor la producción cultural y generar un espacio de encuentro entre artistas de distintas localidades y regiones.

Con la presencia de la Secretaria de Educación Claudia Mainardi, el Secretario de Deportes Leandro Conti de la Municipalidad de Morteros, las Secretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad de Brinkmann Marisol Nuñez y el Director de Cultura Germán Argañaraz junto a los Artistas Expositores

Daniel Hugo Corvalán,

Noris María Torrazza,

Nilda Teresa Rocchiccioli,

Marina Soledad Baudo e

Iván Palacios, representando a la Región de Ansenuza,

Conectamos con Brinkmann, nuestra vecina ciudad como protagonistas para el inicio de este Ciclo.

La propuesta invita a descubrir la identidad, la sensibilidad y la diversidad creativa de los artistas, en un espacio pensado para el encuentro entre el arte y la comunidad .

El ciclo “Morteros Conecta” se proyecta como un espacio abierto e integrador, orientado a fortalecer los vínculos culturales y promover la circulación de artistas de distintas regiones consolidando a Morteros como punto de encuentro para el arte.

La Muestra podrá ser visitada los días viernes, sábado, domingo y feriados de 16 a 21hs.