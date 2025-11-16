Córdoba sede de Olimpíada Nacional de Producción Agropecuaria

El Ministerio de Educación de Córdoba llevó adelante la Olimpíada Nacional de Producción Agropecuaria, destinada a estudiantes de escuelas secundarias con especialidad en Producción Agropecuaria de todo el país.

El evento se desarrolló en las instalaciones del IPEA N° 220 “Ing. Agr. Mariano J. Frezzi”, en la ciudad de Oncativo, con la presencia de 90 estudiantes y 30 docentes, provenientes de 22 jurisdicciones.

Enmarcada en los propósitos y lineamientos de las Olimpíadas Nacionales de la Educación Técnico Profesional – INET 2025, la actividad convocó a las delegaciones seleccionadas por su desempeño previo en las instancias jurisdiccionales, representando a las distintas provincias argentinas.

El objetivo central fue promover la puesta en práctica de saberes y habilidades adquiridas durante la trayectoria formativa, a través de la resolución de situaciones problemáticas vinculadas con el ejercicio profesional.

Estas experiencias permiten fortalecer el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la vinculación con el entorno socio-productivo, formando técnicos y técnicas capaces de aportar al desarrollo sostenible de sus comunidades.

Del aula al campo

La Olimpíada se estructuró en distintas etapas: comenzó con una entrevista a productores locales para identificar y registrar una situación problemática, continuó con el diseño de una propuesta de mejora, y culminó con la presentación ante un comité evaluador y sus pares, donde las y los participantes expusieron sus conclusiones y estrategias.

“Este encuentro refleja el espíritu de la educación técnica: aprender haciendo, compartir saberes y vincular la escuela con la comunidad y el mundo productivo. Ver a jóvenes de todo el país trabajando juntos, innovando y pensando en un desarrollo sostenible es una muestra de que la educación transforma realidades”, expresó el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra.

Además, la agenda incluyó visitas al predio de INTA Manfredi, una muestra de maquinaria agrícola y charlas para estudiantes orientadas a explorar los desafíos y oportunidades del sector agropecuario. Estas instancias de intercambio también fomentaron la cooperación entre jóvenes de diversas regiones.

La Olimpíada Nacional de Producción Agropecuaria se desarrolló en el marco de la Resolución CFE N° 427/22, que instituye el Sistema Nacional de Evaluación, Certificación y Acreditación Integral de la Educación Técnico Profesional.

Esta política busca generar información valiosa sobre las capacidades profesionales de las y los estudiantes al finalizar su formación, aportando a la mejora continua de los enfoques curriculares y de las prácticas de enseñanza en la Educación Técnico Profesional.

Proyectos destacados

Como parte del cierre de la Olimpíada Nacional de Producción Agropecuaria, se reconocieron los trabajos y la participación de equipos que se destacaron por la calidad de sus propuestas y el compromiso demostrado durante las distintas instancias del encuentro.

Es importante señalar que la Olimpíada no constituye una competencia, sino un espacio académico de intercambio y aprendizaje colaborativo, en el que se valoran las producciones colectivas, la aplicación de saberes técnicos y las soluciones innovadoras frente a problemáticas del sector.

Los equipos reconocidos pertenecen a las siguientes instituciones:

Misiones: Instituto de Enseñanza Agropecuaria (I.E.A.) N° 6

Buenos Aires: Escuela de Educación Secundaria Agraria (E.E.S.A.)

Catamarca: Escuela Secundaria Técnica Municipal F.M.E.

Chaco: Escuela de Educación Agropecuaria N° 41 “San Isidro Labrador”

Córdoba: Instituto Provincial de Educación Agrotécnica (I.P.E.A.) N° 220 “Ing. Agr. Mariano J. Frezzi”

Corrientes: Escuela Agrotécnica de Arerunguá

Formosa: Escuela Agrotécnica Provincial N° 10

La Pampa: Escuela Agrotécnica Santa Rosa

La Rioja: Escuela Agrotécnica Secundaria

Mendoza: Escuela N° 4255 “Alberto Victorio Zuccardi”

Salta: Escuela de Educación Técnica N° 3122 “Gral. Martín Miguel de Güemes”

San Luis: Escuela Técnica N° 14 “Dr. Luis A. Luco”

Santiago del Estero: Colegio Agrotécnico N° 1