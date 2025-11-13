INTA Brinkmann: Escuelas Agrotécnicas mostraron sus propuestas en Feria

Durante la mañana del martes, tres escuelas técnicas de Colonia Vignaud, Toro Pujio y Colonia Beiro llevaron adelante una feria productiva que reunió a estudiantes, docentes y vecinos en las instalaciones de INTA Brinkmann. Allí estuvo presente el Intendente Mauricio Actis quien visitó los distintos stands, donde se ofrecieron mermeladas, plantines, huevos, dulce de leche y otros productos elaborados íntegramente por los estudiantes. La actividad se extendió hasta las 13 horas y recibió una importante concurrencia de público.

La propuesta contó con un espacio especialmente acondicionado para que los jóvenes pudieran exhibir, vender y explicar los procesos detrás de sus proyectos.

El objetivo fue acercar a la comunidad todo lo que se produce y desarrolla en las escuelas técnicas de la región, destacando el valor formativo y el compromiso de los jóvenes con el trabajo, la creatividad y el desarrollo regional.

Felicitaciones por la gran idea surgida desde *INTA Brinkmann* para que la comunidad conozca lo que hacen nuestras escuelas