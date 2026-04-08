Córdoba sede oficial de las Olimpíadas de Matemática ATACALAR 2026

En un anuncio que reafirma el liderazgo educativo de la provincia, Córdoba fue confirmada como la sede oficial de la instancia internacional de las Olimpíadas de Matemática ATACALAR 2026.

El evento de alto nivel académico se desarrollará del 26 al 30 de octubre, bajo una agenda estratégica que articula educación, ciencia y desarrollo territorial.

Las Olimpiadas Internacionales de Matemática ATACALAR unen a estudiantes de primaria y secundaria de Argentina y Chile (Tercera Región) para promover el pensamiento lógico, la resolución de problemas complejos y la integración regional,

Una red de integración binacional

El certamen reunirá a una delegación estimada de 350 participantes, entre estudiantes de nivel primario y secundario, docentes y evaluadores de ambos países:

Por Argentina: Participan las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Por Chile: Representantes de la Región de Atacama (provincias de Chañaral, Copiapó y Huasco).

Voces de la Gestión: Un compromiso articulado

El ministro de Educación, Horacio Ademar Ferreyra, destacó la relevancia estratégica de esta designación: «Ser sede de ATACALAR 2026 es el resultado de un camino sostenido en Córdoba: una educación que abre oportunidades, que integra territorios y que pone a nuestros estudiantes en el centro de una agenda de desarrollo con mirada regional e internacional».

Por su parte, el secretario de Integración Regional, Carlos Massei, enfatizó el valor geopolítico: «Para Córdoba, ATACALAR es una política de Estado. Recibir estas Olimpíadas refuerza nuestro compromiso con el proceso de integración binacional, donde los lazos culturales y educativos son el puente necesario para el crecimiento de nuestras regiones».

La secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano, remarcó la importancia de la presencialidad y el intercambio: «Este encuentro internacional permite que la educación sea el motor de cohesión en cada rincón de nuestra provincia y de la región, fortaleciendo el federalismo y la hermandad con nuestros vecinos chilenos a través del conocimiento».

Finalmente, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, puso el foco en el impacto pedagógico: «La matemática en ATACALAR no es solo cálculo; es la base para el desarrollo del pensamiento computacional, la lógica y la resolución de problemas en entornos digitales. Estamos formando perfiles capaces de liderar la transformación tecnológica que el mundo actual demanda».

Córdoba: Trayectoria y liderazgo en números

La designación como sede internacional responde a una trayectoria de excelencia que la provincia ha consolidado año tras año:

Excelencia Académica: En la edición 2025 (Catamarca), la delegación cordobesa obtuvo un récord de 25 medallas con solo 27 participantes, posicionándose como la delegación más destacada del certamen.

Impacto Masivo: El sistema cordobés sustenta este éxito en la Olimpíada Cordobesa de Matemática, que en su última edición movilizó a más de 63.000 estudiantes de toda la provincia.

Sobre el espacio ATACALAR

Desde 1996, este organismo busca impulsar la cooperación entre territorios de Argentina y Chile. La matemática, en este contexto, funciona como un lenguaje compartido que potencia la movilidad estudiantil y la articulación institucional, proyectando al Cono Sur como un polo de talento y cooperación regional.