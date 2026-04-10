Provincia y la UNC trabajan proyectos urbanísticos en diferentes puntos del territorio

El Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba suscribieron un convenio específico de asistencia técnica que permitirá desarrollar proyectos urbanísticos en diferentes puntos del territorio provincial, con la participación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD).

El acuerdo, firmado por el ministro Gustavo Brandán, la decana de FCEFyN Magalí Carro Pérez y el decano de FAUD Arturo Maristany, establece un marco de colaboración por 12 meses —prorrogable— para brindar asistencia técnica integral en el desarrollo de planes de urbanización que requiere la provincia.

«Este convenio representa un paso fundamental en la articulación entre el Estado provincial y la Universidad pública. Nos permite contar con el conocimiento técnico y la experiencia académica de la UNC para planificar el crecimiento de nuestras comunidades para potenciar el progreso de Córdoba», señaló el ministro Brandán.

Durante la firma del documento, acompañaron el rector de la UNC, Jhon Boretto, la vicerrectora de la UNC, Mariela Marchisio; los secretarios de FCEFyN Miguel Ruiz Caturelli (General) y Luis Bosch (Extensión); Carlos Giraudo, director General de Administración del Ministerio; Marcos Rojas, secretario de Administración de la cartera provincial, y Sebastián Serrano, secretario de Coordinación de la Secretaría General de Desarrollo Social de la Provincia.

Con el acuerdo de trabajo conjunto, la Universidad Nacional de Córdoba se encargará de realizar estudios de factibilidad, elaborar pliegos técnicos, definir lineamientos de diseño y efectuar el seguimiento de los proyectos urbanísticos.

Estas acciones apuntan a garantizar que las nuevas urbanizaciones se integren adecuadamente al territorio provincial, respetando criterios técnicos y de planificación urbana.

Para su ejecución se conformará una Unidad de Coordinación integrada por representantes del ministerio provincial y de la UNC, que tendrá a su cargo el seguimiento de los trabajos y la certificación de los avances.