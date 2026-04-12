Abren inscripciones a los Clubes de Lectura, destinado a docentes de Artística y Artes Visuales

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, abre la inscripción a los Clubes de Lectura en el marco de las Comunidades de Aprendizaje desde el Currículum 2026, destinados a docentes del campo de Educación Artística – Artes Visuales.

La propuesta se constituye como un espacio de formación y acompañamiento institucional que promueve instancias de diálogo y reflexión a partir de la lectura personal y entre pares, en torno a temáticas de actualización disciplinar en el marco de los nuevos diseños curriculares. Asimismo, busca fortalecer la construcción colectiva de saberes pedagógicos y didácticos, recuperando la diversidad de trayectorias y experiencias docentes.

En este sentido, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Desde el Gobierno de Córdoba seguimos impulsando propuestas que fortalecen el desarrollo profesional docente y acompañan la implementación del nuevo Currículum Córdoba. Estos espacios de trabajo colaborativo permiten enriquecer las prácticas de enseñanza y mejorar los aprendizajes de nuestras y nuestros estudiantes en toda la provincia.”

Por su parte, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, destacó: “Los Clubes de Lectura permiten el intercambio entre colegas, habilitando el análisis, la reflexión y la actualización disciplinar y didáctica que se pretende desde el TransFORMAR@Cba”.

En tanto, la subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, Natalia González, señaló: “Tenemos mucha expectativa con el Club de Lectura en Artes Visuales, ya que luego de las jornadas pedagógicas realizadas el año pasado, donde compartimos los nuevos diseños curriculares, este año el Club se convierte en una instancia de encuentro entre pares y diálogo situado que integra la especificidad del lenguaje artístico, donde la palabra, la forma y el color se vuelven un lenguaje compartido”.

Club de Lectura: Artes Visuales

La propuesta está destinada a docentes de todos los niveles y modalidades del campo de Educación Artística – Artes Visuales, y se desarrollará bajo el siguiente cronograma:

• 20/04: Apertura y envío de la Carta a la Lectora.

• 11/05: Instancia de lectura personal y presentación del Ticket de Entrada.

• 18/05 (10:00 a 12:00): Encuentro sincrónico con pares y el equipo técnico curricular.

• 26/05: Evaluación final y entrega del trabajo colectivo junto al Ticket de Salida individual.

El cursado es completamente virtual, incluye un encuentro sincrónico y permite certificar 30 horas. Para su acreditación, se requiere la lectura de los materiales propuestos, la participación en el encuentro, y la entrega de las actividades de inicio y cierre.

La inscripción se realiza a través de la web:

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/

El cupo es de 100 participantes por Club. Para consultas, las y los interesados pueden comunicarse a: consultasformaciondocente@gmail.com