Córdoba será sede de nueva Edición de «Emprende Day 2026»

El Centro de Convenciones Córdoba será sede, el próximo 9 de junio desde las 14 horas, de una nueva edición del Emprende Day 2026, encuentro que convocará a más de 3.000 emprendedoras y emprendedores de distintos puntos de la provincia.

La jornada es organizada por Córdoba Emprendedora, iniciativa que articulan la Secretaría General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor y la Fundación Banco de Córdoba, con el objetivo de acompañar el crecimiento del ecosistema emprendedor y promover nuevas oportunidades para el sector.

La agenda reunirá conferencias, paneles y espacios de networking con referentes y protagonistas del mundo emprendedor, además de propuestas orientadas a compartir herramientas, experiencias y estrategias para impulsar proyectos y negocios.

Espacios de networking

La jornada ofrecerá distintas dinámicas destinadas a promover la vinculación y el intercambio entre participantes.

Entre ellas se desarrollará “Yo Busco / Yo Ofrezco”, espacio pensado para facilitar contactos y oportunidades entre emprendedoras y emprendedores a partir de intereses y necesidades comunes.

Asimismo, se realizará Speed Dating, modalidad que promueve encuentros breves para intercambiar ideas, generar vínculos y potenciar oportunidades de colaboración.

Durante toda la jornada también habrá stands informativos vinculados a financiamiento, formación, innovación y asesoramiento para el desarrollo de negocios.

La secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure, señaló que el encuentro busca generar nuevas oportunidades comerciales, fortalecer redes y consolidar el sentido de comunidad emprendedora.

“Las expectativas son las mejores. Apostamos por una agenda variada, de calidad y que atraviese temáticas claves. La idea es que las y los emprendedores puedan llevarse experiencias valiosas, contactos, herramientas técnicas y habilidades blandas para potenciar sus proyectos”, expresó.

Cómo participar del evento

La entrada es gratuita, pero los cupos son limitados. Las inscripciones están disponibles ingresando en el link https://emprendeday.eventbrite.com.ar

Córdoba Emprendedora acompaña a emprendedoras y emprendedores de toda la provincia mediante herramientas de mentoreo, financiamiento, capacitación y espacios de visibilización, fortaleciendo una comunidad que continúa creciendo en todo el territorio cordobés.