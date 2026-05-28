Estudiantes y Escuelas Cordobesas participan de toma de evaluación PRISMA 2026



Más de 74.000 estudiantes y 3.600 escuelas cordobesas participarán de la primera toma de la evaluación PRISMA: Fluidez y Comprensión Lectora 2026, que se desarrollará entre el 1 y el 5 de junio en toda la provincia.

Esta evaluación se aplica en el marco del Compromiso Alfabetizador Córdoba: Enseñar Más, impulsado por el Ministerio de Educación provincial y en articulación con el Sistema Integral de Evaluación Educativa. Tiene como propósito generar información precisa sobre los aprendizajes en fluidez y comprensión lectora, con el fin de acompañar y fortalecer las estrategias de alfabetización en la provincia.

Entre sus características distintivas se destaca la aplicación en dos momentos del ciclo lectivo, lo que permite monitorear el progreso de cada estudiante y ajustar las estrategias pedagógicas en tiempo real.

La edición 2026 se aplicará en todos los establecimientos educativos para estudiantes de 3° grado de primaria y 1° año de secundaria. Además, contará con una muestra representativa de instituciones en las que también participarán estudiantes de 2° grado, ingresantes a la formación docente inicial y estudiantes de la modalidad de jóvenes y adultos (primer ciclo de primaria y primer año de secundaria).

La primera toma se llevará a cabo durante la semana del 1 al 5 de junio e incluirá a más de 74.000 estudiantes. Previamente, entre el 11 y el 29 de mayo, se desarrollará un período de sensibilización destinado a docentes, estudiantes y familias.

Para esta etapa, docentes, directivos y supervisores podrán acceder a una Caja de Herramientas elaborada por el Área de Evaluación de la Dirección de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa. El material incluye manuales, videos, textos liberados de ediciones anteriores, audios modélicos de lectura e infografías para acompañar el trabajo en las instituciones educativas.

La Caja de Herramientas puede consultarse aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1myqdUL0fVCFBvF3qiWLGiYdBbbVC3ObC

Las escuelas cargarán los datos a través del Sistema de Gestión de Estudiantes y recibirán una reportería institucional con información sobre los desempeños alcanzados, lo que permitirá fortalecer las decisiones pedagógicas y acompañar las trayectorias escolares.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: «Esta evaluación estandarizada y nominal proporciona información precisa, oportuna y contextualizada, un insumo esencial para fortalecer las políticas públicas de alfabetización que se encuentran en desarrollo. En el marco del Compromiso Córdoba y conforme a los lineamientos del gobernador Martín Llaryora, esta iniciativa constituye un eje estratégico para la construcción de una ciudadanía plena, crítica y activamente comprometida».

La secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, destacó: «Asumimos el desafío de garantizar la inclusión de todos los sectores, niveles, modalidades y trayectos del sistema educativo, asegurando una mirada integral y equitativa sobre los aprendizajes. En este marco, el componente Fluidez y Comprensión Lectora se integra de manera estructural a la evaluación PRISMA, posicionando a la lectura como un eje transversal y prioritario».

Por su parte, la directora general de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán Zehnder, enfatizó: «En esta nueva edición de PRISMA FCL buscamos acompañar a las instituciones educativas para familiarizar y sensibilizar a sus comunidades educativas.

Entendemos que la evaluación es una oportunidad que reúne a estudiantes y docentes y, por eso, construimos una caja de herramientas pensada para este período previo de preparación para la primera toma, con el propósito de fortalecer el sentido de la evaluación para la mejora educativa y de las trayectorias».

Esta evaluación constituye una herramienta clave para la toma de decisiones pedagógicas oportunas y focalizadas, acompañando el trabajo de enseñanza de los docentes.

Córdoba continúa consolidando una política educativa basada en evidencia, transformando los datos en decisiones pedagógicas para fortalecer los aprendizajes y acompañar las trayectorias escolares.