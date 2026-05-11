Córdoba tendrá una Planta de producción de biocombustibles de 2° generación

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba suscribió una carta de intención junto al Parque Industrial, Logístico y Tecnológico de Villa María S.E.M., la Municipalidad de Villa María y la empresa PowerBio S.A.S. para desarrollar un Polo Bioenergético de Biodiesel de Primera y Segunda Generación en el Parque Industrial de Villa María.

El proyecto contempla una planta de procesamiento de AVU (aceite vegetal usado) de 5000 litros diarios, una mezcladora B20, un “Punto Bio Villa María” de expendio para flotas públicas y un punto verde de recolección de aceite usado, sobre una superficie de 5600 metros cuadrados.

El acuerdo fue firmado por el ministro Fabián López, el intendente Eduardo Accastello, el presidente del Parque Industrial Carlos Pizzorno, la administradora de PowerBio Yanina Tumini y el director de Biocombustibles y Bioenergía, Mariano Santillán.

La carta de intención tiene carácter declarativo por doce meses prorrogables e inicia las negociaciones técnicas, económicas y operativas. La inversión pública estimada asciende a 430.000 dólares para infraestructura, mientras la inversión privada de PowerBio llega a 505.000 dólares para equipamiento y operación.

El polo beneficiará directamente a la flota municipal y provincial del departamento General San Martín -EPEC, Policía y Vialidad-, que podrá cargar B20 y B50 a precio preferencial. Además, se analiza la posibilidad de incorporar un punto de despacho de E17 para garantizar el abastecimiento de la totalidad de las flotas públicas provinciales y municipales.

Se prevé recolectar entre 3000 y 5000 litros mensuales de AVU de restaurantes y fábricas de Villa María, con producción mensual proyectada de 80000 litros de biodiesel -equivalente a retirar 366 vehículos de circulación por mes- y articulación con plantas aceiteras regionales de Villa María, Arroyo Cabral, Tío Pujio y Carrilobo.

López afirmó que «Villa María va a transformarse en un paradigma de los temas climáticos y energéticos», al anunciar un punto de carga tripartito -biodiesel, bioetanol y movilidad eléctrica- para flotas públicas en el parque industrial .

Señaló asimismo que “vamos a aprovechar que tenemos aquí en Villa María a los mayores productores de bioetanol para también poner un punto de carga de mezclas con mayor porcentaje de bioetanol, como ya tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba”.

También recordó que “la Nación nos terminó dando la razón y habilitó a través de una resolución de la Secretaría de Energía la posibilidad que en Argentina se comercialicen combustibles con una mezcla de 15% de bioetanol en nafta y 20% de biodiesel en gasoil”. Finalmente destacó que “el municipio tomó una muy valiente decisión” en impulsar todos estos proyectos de Bioenergías.

Accastello, por su parte, destacó que el municipio «camina hacia la huella de carbono cero» y que «muchos de esos objetivos los vamos a lograr trabajando juntos con la Provincia».

Finalmente, Yanina Tumini, de PowerBio, precisó que será «el primer proyecto en Argentina que genere biocombustible de segunda generación, es decir, a base de residuos”.

Política energética provincial

El proyecto se enmarca en la Ley Provincial N° 10721 de Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía y se articula con la resolución nacional que habilitó mezclas de hasta 20% de biodiesel en gasoil, posicionando a Córdoba en la vanguardia de su implementación.

Esta iniciativa consolida el liderazgo de Córdoba en transición energética y reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con un modelo de desarrollo sostenible que transforma residuos en energía limpia, reduce emisiones de carbono y fortalece la capacidad productiva del interior provincial.