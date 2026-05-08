IPJ: Provincia mantiene sistema que simplifica gestiones y garantiza transparencia

Gracias al proceso de digitalización de la Inspección de Personas Jurídicas, la Provincia de Córdoba mantiene un sistema que simplifica las gestiones y garantiza transparencia a la hora de crear empresas.

El proceso de constitución de sociedades cuenta con integraciones con otros organismos como ARCA, Bancor, el Boletín Oficial y Rentas, lo que permite crear empresas de manera 100% digital. Esto reduce tiempos, costos y agiliza los trámites de los cordobeses.

En 2025 la IPJ incorporó la posibilidad de firmar los documentos a través de la Firma Digital CiDi, lo que contribuyó a la realización del trámite desde cualquier punto del país.

Paso a paso: cómo constituir una SAS en Córdoba

1. Obtener CiDi nivel 2 y clave fiscal nivel 3 (ARCA). Iniciar la Reserva de Denominación en el Portal IPJ, verificando homonimia y disponibilidad del nombre.

2. Con la denominación aprobada, iniciar el trámite de Constitución de SAS, abonar la Tasa Retributiva de Servicios y comenzar la carga de datos.

3. Completar la información en el sistema, que generará automáticamente los documentos con modelos aprobados por IPJ y con opciones de objeto social predefinido y por actividad.

4. Crear una cuenta Bancor online en el mismo trámite digital y realizar el depósito del 25% del capital social (que luego será reintegrado).

5. Cargar datos de administración y representación, durante la carga, el sistema validará datos personales con ARCA, facilitando la posterior gestión en el otorgamiento de la CUIT.

6. El Modelo Aprobado por IPJ brinda la posibilidad de incluir cláusulas complementarias para robustecer y profesionalizar el instrumento constitutivo. Seleccionar las cláusulas que crean necesario incorporar al estatuto y otorgar el consentimiento informado.

7. Descargar los documentos generados y proceder a su firma y certificación. IPJ ofrece la posibilidad de solicitar la Firma Digital CiDi, lo cual permite firmar los archivos desde cualquier lugar, garantizando seguridad jurídica y posibilidades para aquellas personas que no se encuentran en el mismo lugar geográfico

8. Adjuntar los documentos firmados en el trámite digital y validar la información desde la cuenta CiDi del representante legal.

9. Una vez finalizado el trámite, la IPJ revisa el trámite, gestiona la CUIT ante ARCA y envía el edicto al Boletín Oficial para su publicación.

10. Se emite la resolución digital de inscripción de la constitución, se devuelve el capital depositado y la sociedad queda habilitada para operar, con acceso al sistema de Libros Digitales.

Empresas Constituidas

El número de inscripciones de sociedades creció en 2025 y los primeros datos del 2026 indican que la tendencia continúa a buen ritmo. En el período 2022-2025 se constituyeron 16.998 sociedades en total, de las cuales:

13.495 son Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.)

1.998 son Sociedades Anónimas (S.A.)

1.505 son Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)

La predominancia de constituciones bajo la modalidad SAS evidencia la preferencia por una herramienta ágil, moderna y acorde a las necesidades de los nuevos proyectos productivos y comerciales. También tiene un atractivo a nivel normativo: requiere un capital inicial reducido, permite la constitución con un único socio y brinda mayor flexibilidad en su estructura organizativa.

Atención Ciudadana

Para acompañar el proceso de carga de trámites online, la IPJ cuenta con instructivos de carga que explican el paso a paso dentro de su página web: https://ipj.cba.gov.ar/instructivos/

Además, cuenta con un canal de atención online (Chat IPJ) que funciona de 8 a 17.30 h, para resolver todas las dudas que surjan respecto de la carga del trámite. En caso de ser necesario se ofrecen turnos de videollamada para brindar soporte en vivo.