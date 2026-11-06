Córdoba vive la previa de la visita del Papa León XIV con propuestas culturales y turísticas

Este fin de semana, la ciudad de Córdoba vive la previa de la visita del papa León XIV con una agenda de propuestas culturales y turísticas que organizan en conjunto el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba.

Habrá recorridos por el patrimonio religioso, experiencias artísticas en iglesias y monasterios, música en vivo y espacios para conocer la provincia, pensados tanto para los cordobeses como para quienes llegan de otros puntos del país y del mundo de cara a la misa del martes 10.

Viernes 6

A las 11 se hace el recorrido «Córdoba, tierra de encuentro: el camino de Mama Antula», que sigue las huellas de Santa María Antonia de San José, la primera santa argentina, por el centro histórico.

El trayecto pasa por la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Museo San Alberto (Patio del Fundador), el Monasterio de San José (Carmelitas Descalzas), la Catedral y la Basílica de La Merced.

Parte de la Oficina de Información Turística del Cabildo (Independencia 30). Es gratuito y se suspende por lluvia.

A las 17 hay una propuesta de senderismo urbano y observación de aves que sale del Rosedal del Parque Sarmiento y llega hasta las islas Crisol y Encantada, con reconocimiento de flora y fauna. Es gratuita y se suspende por lluvia.

Sábado 7

De 12 a 20, «Córdoba te recibe» se lleva a cabo en el pabellón azul del predio Feriar, en el marco de la feria Mercado de Viajes.

Es un punto de encuentro para conocer la provincia y el Camino Mayor de Brochero, con experiencias de realidad virtual, información turística, artesanos, productores regionales y música.

De 16 a 18.30, la «Experiencia combinada» reúne arte, cultura y encuentro en tres templos del centro para celebrar la llegada de León XIV.

Es libre y gratuita y no se suspende por lluvia:

Basílica de Nuestra Señora de La Merced (25 de Mayo 83). De 16 a 18.30 se hace «Pinceladas de fe: esperanza y comunidad», una propuesta de arte en comunidad que coordina la artista plástica Adriana Romera, con alumnos de la Facultad de Artes de la UPC. A las 16.30 y a las 17.30 hay visitas guiadas por el interior del templo y el patio principal del convento San Lorenzo. A las 17 se presenta «Merced de tradición», del Instituto de Arte Folklórico, y a las 18 hay un concierto de órgano a cargo del maestro Walter Giroldi.

Iglesia San Roque (Obispo Salguero esquina San Jerónimo). De 16 a 18.30 hay arte en vivo con alumnos de la Facultad de Artes de la UPC. A las 16.30 se hace la bendición de las mascotas, a las 17.30 una visita guiada por el patio y el interior del templo, y a las 18.15 se presenta el Ballet Tika Sisa con «La huella del encuentro».

Monasterio de Clausura Santa Catalina de Siena (Obispo Trejo 44). De 16 a 18.30 hay arte en vivo y la exposición «Tesoros del silencio», sobre las artes y oficios del monasterio, la encuadernación y el arte sacro. A las 17 hay una visita guiada por el interior del templo, y a las 18 se presenta «Sinfonía coral», dirigida por Santiago Cabral Azcoitía.

En todos los templos, la propuesta de arte en vivo lleva por nombre «Córdoba pinta la llegada de León XIV».

A las 19, la visita guiada «Córdoba iluminada» recorre sitios emblemáticos de la ciudad: la Plaza San Martín, el Cabildo, la Catedral, la Compañía de Jesús, la UNC, el Colegio Monserrat, la Iglesia de Santa Teresa y el Monasterio San José, el Teatro del Libertador San Martín, el Patio Olmos, el Paseo del Buen Pastor y la Iglesia de los Capuchinos.

Parte de la Oficina de Información Turística Güemes (Bv. San Juan 225) y la conduce la Asociación de Guías de la ciudad. Cuesta $15.000, que van al guía. Las consultas se hacen al 351-5931700. Se suspende por lluvia.

De 19 a 22, el Paseo del Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325) recibe «Tarde joven», una jornada de música popular y baile.

Pasan DJ Chimango, con clásicos de los 80, y Marcos Peralta y DJ Flakka en formato B2B, con ritmos actuales y cachengue. También hay shows en vivo de La Pleyer y de El Clan & El Fran, con cumbia y cuarteto. La entrada es libre y gratuita.

Domingo 8

De 12 a 20, «Córdoba te recibe» sigue abierto en el pabellón azul del predio Feriar.

A las 20, la explanada del Paseo del Buen Pastor recibe el «Canto brocheriano», con dirección general del maestro Hernando Varela.

La primera parte es la cantata sobre la vida del Cura Brochero. La interpretan Carlos Di Fulvio en guitarra y relatos, Pablo Alessia en guitarra, la Orquesta Académica Juvenil del Teatro del Libertador y el Coro del Seminario de Canto. La obra recorre en cinco estaciones la vida del santo cordobés, desde su nacimiento hasta su obra en Traslasierra.

En la segunda parte, Doña Jovita presenta el recitado «¿En qué andaría Brochero si estuviera en estos días?», con proyecciones de Carlos Alberto Montefusco. Participan como invitados Pablo Lozano, Julio Cejas, Jessica Benavídez, Suna Rocha y Juan Iñaki.

Además, el Museo Rodante presenta la muestra «Recorrido por el barroco colonial», con reproducciones de arte religioso de la colección provincial. La entrada es libre y gratuita.

La agenda completa de actividades está disponible en elpapaencordoba.com.ar/actividades.