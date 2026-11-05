Pusieron en marcha la fase final del operativo sanitario de contingencia en distintos puntos de Córdoba

En el marco de los preparativos para la llegada del Papa León XIV, el Ministerio de Salud de la Provincia y la Secretaría de Salud de la Municipalidad pusieron en marcha la fase final del operativo sanitario de contingencia en distintos puntos de la ciudad.

En FAdeA, donde el Santo Padre celebrará la misa, avanza el montaje de dos carpas móviles de alta complejidad que funcionarán como hospitales de avanzada, dotados con 32 camas equipadas con tecnología de soporte vital crítico, monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos, carros de paro, tubos de oxígeno y medicación para todo tipo de emergencias.

El dispositivo comenzará a prestar servicio desde el lunes a las 16 y se mantendrá activo hasta la tarde del martes, cuando termine la desconcentración total de peregrinos.

Más de 1.500 profesionales y voluntarios trabajarán en la contención de los asistentes.

Para la atención en terreno, el predio fue sectorizado en cuadrantes con capacidad para albergar entre 12.000 y 14.000 personas cada uno. Cada sector dispondrá de un gazebo sanitario equipado con tabla de inmovilización espinal (raqui), dos sillas y un equipo de profesionales de la salud entre médicos, enfermeros y paramédicos.

Asimismo, para realizar evacuaciones rápidas dentro de la multitud, se contrataron siete ambulancias de tracción 4×4 de última tecnología dotadas con chofer y paramédico. El predio contará además con una flota de 29 ambulancias destinadas al traslado de pacientes hacia centros de mayor complejidad en caso de ser necesario.

Como parte del operativo, se reforzó la infraestructura del Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta, con una carpa anexa detrás del estacionamiento que sumará ocho camas de atención y tres ambulancias de soporte.

Este dispositivo sanitario se integrará y articulará con la capacidad instalada de la red de hospitales públicos y privados de la ciudad.

*Cobertura estratégica en los demás puntos de la ciudad*

Además del despliegue principal en FADEA, el plan de salud abarca un dispositivo coordinado en zonas clave de la capital:

* Arzobispado: Se instalará un hospital móvil sobre la calle Montevideo con tres ambulancias de apoyo para la contención del público apostado en la avenida Hipólito Yrigoyen.

* Plaza España: Se dispondrán cuatro ambulancias de última generación destinadas a evacuaciones de emergencia.

* Plaza San Martín: En la calle Buenos Aires funcionará un hospital móvil con tres ambulancias para asistir el encuentro del Santo Padre con los consagrados.

* Cabildo: Se montará un hospital de campaña orientado a cubrir la demanda médica en el área de la Catedral.

Tanto en la zona de FAdeA, como en el centro de la ciudad, se dispusieron corredores sanitarios estratégicos para el traslado de personas ante emergencias que así lo requieran.

Todo el circuito estará respaldado por la circulación de personal voluntario debidamente identificados con chalecos reflectivos de Cruz Roja, Defensa Civil, Secretaría de Riesgo y Catástrofes, Policía de la provincia, Gendarmería, Ejército, CEF, Arzobispado, Universidad Siglo XXI y Consejo Médico, junto a integrantes del Programa de Intervención en Crisis, Desastres y Catástrofes de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones.

Toda la información referida a la visita del Papa León XIV a Córdoba puede consultarse en elpapaencordoba.com.ar.