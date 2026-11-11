Córdoba vivió dos jornadas históricas con la visita del Papa León XIV

Miles de cordobeses y peregrinos llegados de distintas provincias argentinas y países vecinos participaron de las celebraciones religiosas y acompañaron al Santo Padre en su recorrido por la ciudad.

Calles, plazas y balcones se vistieron de blanco y amarillo para recibir al Pontífice, en medio de expresiones de fe, alegría y emoción que convirtieron su presencia en uno de los acontecimientos más significativos de la historia reciente de Córdoba.

La celebración comenzó con la vigilia en el predio de FAdeA, donde más de 300 artistas acompañaron la espera de los peregrinos que pasaron la noche del lunes preparándose para el encuentro con el Santo Padre.

Con las primeras luces del día, las 107 hectáreas habilitadas en el predio se transformaron en el escenario de una multitudinaria celebración eucarística, durante la cual León XIV compartió un mensaje de esperanza y de futuro.

Tras la Santa Misa, el Papamóvil recorrió las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, acompañado por miles de personas que salieron a las calles para saludar al Pontífice.

Familias enteras se asomaron a los balcones, vecinos se congregaron detrás de las vallas y una multitud agitó banderas argentinas y del Vaticano. Cada saludo del Papa fue correspondido con aplausos, muestras de afecto y emoción.

Sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, los fieles que aguardaban su llegada lo recibieron con una ovación cuando se asomó al balcón del Arzobispado.

La visita continuó con el encuentro del Santo Padre con el clero, integrantes de la vida consagrada y seminaristas en la Catedral. La Plaza San Martín también fue escenario de una multitudinaria manifestación de fe, con peregrinos que siguieron de cerca las actividades del Pontífice.

Antes de despedirse de Córdoba, León XIV pasó frente a la Residencia Mayor de la Compañía de Jesús, donde Jorge Bergoglio, años antes de convertirse en el Papa Francisco, vivió entre 1990 y 1992 dedicado al cuidado de religiosos ancianos y enfermos.

El paso por ese lugar cargado de historia y significado religioso vinculó simbólicamente la visita de León XIV con la memoria de Francisco y su estrecha relación con Córdoba.

Peregrinos de todo el país y países vecinos llegaron a Córdoba

La visita papal movilizó a delegaciones de parroquias, congregaciones religiosas y comunidades de distintas provincias argentinas y países limítrofes, que recorrieron cientos de kilómetros para participar de las celebraciones.

Blas Zelada llegó desde Asunción, Paraguay, después de unas 24 horas de viaje. “Venimos a confirmar nuestra fe con la presencia del Papa en Córdoba. Estamos muy contentos, muy complacidos y muy bien acogidos por los hermanos cordobeses”, expresó.

También participaron las Hermanas Franciscanas de la beata cordobesa María del Tránsito Cabanillas, con representantes de numerosas comunidades del país y de Chile.

La congregación, que se prepara para celebrar sus 150 años, aprovechó la ocasión para renovar su pedido de canonización de la fundadora.

“En el corazón sabemos que ya está con el Señor, pero queremos también que sea glorificada en la Iglesia”, señaló la hermana María del Carmen.

Desde Pirané, Formosa, llegó Andrea Cabaña junto a una delegación de la parroquia Santa Rosa de Lima. El colectivo en el que viajaron también trasladó a peregrinos de Chaco.

“No es la primera vez que vengo a Córdoba, pero es la primera vez con esta emoción de hacer historia”, contó. Además, destacó las mejoras en los accesos a la ciudad, que facilitaron el viaje.

Desde Tunuyán, Mendoza, una delegación de 57 personas de la parroquia Nuestra Señora del Carmen llegó identificada con gorras y remeras amarillas. Los peregrinos llevaron consigo rosarios, estampitas e intenciones de oración de quienes no pudieron viajar.

“Mucha gente nos escribía y nos pedía que rezáramos por ellos, que lleváramos rosarios o estampitas benditas”, relató una de las integrantes del grupo.

Emiliana Gutiérrez viajó desde Catamarca con una imagen de la Virgen del Valle y compartió la celebración junto a peregrinas cordobesas. “No me lo imaginaba tan grande, con muchísima gente”, expresó, sorprendida por la convocatoria.

Patricia, una peregrina de San Luis que había participado durante su adolescencia de la visita de Juan Pablo II, también destacó la magnitud del acontecimiento y la organización.

“Impactante ver ómnibus y ómnibus. Muy bien organizado todo, como siempre: ustedes los cordobeses organizan muy bien las cosas. Esto supera ampliamente aquello”, sostuvo.

Córdoba recibió al Papa con un amplio operativo de organización y servicios

La histórica visita de León XIV fue acompañada por un importante despliegue de servicios e infraestructura para garantizar que los fieles pudieran participar de las distintas actividades en condiciones de seguridad y accesibilidad.

El Gobierno de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y la Arquidiócesis trabajaron de manera coordinada en la planificación y ejecución de los operativos de transporte, salud, seguridad, tránsito y asistencia a los peregrinos.

El dispositivo contó con la participación de trabajadores de distintas áreas del Estado, equipos sanitarios, fuerzas de seguridad y voluntarios, que acompañaron el desarrollo de las celebraciones y facilitaron la circulación de los asistentes.

La ciudad también se preparó especialmente para recibir al Santo Padre, con intervenciones urbanas, calles renovadas y espacios públicos acondicionados para las actividades.

Banderas de Córdoba y del Vaticano en balcones y edificios, junto con miles de banderines blancos y amarillos en manos de los fieles, conformaron una postal que acompañó cada tramo de la visita.

De esta manera, Córdoba volvió a demostrar su capacidad para recibir acontecimientos de trascendencia internacional y su tradición de hospitalidad.

La visita de León XIV dejó una huella profunda en la provincia, no solo por la magnitud de las celebraciones, sino también por las expresiones de fe, esperanza y encuentro que protagonizaron cordobeses y peregrinos de distintos lugares del país y del exterior. Dos jornadas que quedarán grabadas en la memoria colectiva de Córdoba.