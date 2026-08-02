Cordones Sanitarios crecieron en Córdoba un 42%

En lo que va de 2026, el Ministerio de Seguridad de la Provincia, a través de la Policía de Córdoba y en articulación con los distintos organismos del sistema de emergencias, coordinó 78 cordones sanitarios destinados a garantizar traslados seguros y en el menor tiempo posible para pacientes en estado crítico y para órganos con destino a trasplante.

La cifra representa un incremento del 42% respecto de igual período de 2025, cuando se habían registrado 55 operativos entre enero y julio. De sostenerse el ritmo actual, con un promedio de 11 cordones sanitarios por mes, la proyección para el cierre de 2026 podría superar los 125 operativos contabilizados en todo 2025, aunque el comportamiento de estos meses puede variar según la estacionalidad de los pedidos médicos.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó la importancia de estos operativos y afirmó: «La seguridad también es salvar vidas. Cada cordón sanitario demuestra la capacidad del Estado para coordinar recursos, actuar con profesionalismo y llegar a tiempo cuando más lo necesita. Ese es el compromiso que asumimos todos los días desde el Ministerio de Seguridad: estar donde los cordobeses nos necesitan y dar respuestas concretas en los momentos más críticos.»

Del total de los operativos realizados en 2026, 73 correspondieron al traslado urgente de pacientes y cinco estuvieron vinculados a procesos de trasplante de órganos,intervenciones en las que cada minuto resulta determinante para preservar vidas.

Para su ejecución se afectaron 78 móviles policiales, 46 unidades del servicio de emergencias 107 y cinco dotaciones de la División Bomberos, con los meses de mayor y abril como los de mayor actividad.

*Cómo funciona la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema de salud*

Cada cordón sanitario es el resultado de un trabajo articulado entre distintas instituciones, que se despliega en cinco etapas:

En primer lugar, el equipo médico -desde un hospital, el servicio de emergencias o, en el caso de los trasplantes, el INCUCAI o el ECODAIC- informa la necesidad de un traslado urgente y solicita el apoyo policial.

A partir de ese pedido, la Policía de Córdoba, a través de su centro de comunicaciones y planificación operativa, define el recorrido más conveniente y dispone los recursos necesarios.

Con el operativo en marcha, móviles y motocicletas policiales se ubican en puntos estratégicos para despejar cruces, ordenar el tránsito y mantener un corredor seguro desde el lugar de origen hasta el destino.

Cuando la situación lo requiere, Bomberos o el servicio de emergencias 107 se suman de manera simultánea al despliegue.

Durante todo el trayecto se mantiene una comunicación permanente entre la ambulancia, los móviles policiales, la central operativa y, cuando corresponde, el hospital receptor, lo que permite modificar el recorrido ante cualquier imprevisto. Finalmente, una vez que el paciente o el órgano llega a destino, se desactiva el operativo y se restablece la circulación habitual en la zona.

Esta articulación en tiempo real entre las fuerzas de seguridad y el sistema sanitario permite que pacientes críticos y órganos destinados a trasplante lleguen a destino con la mayor rapidez y seguridad posibles, y explica el sostenido incremento de estos operativos en lo que va del año.

*Flota aeronáutica provincial: guardias las 24 horas, los 365 días del año*

La Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA), dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, cumple un papel estratégico en la red de emergencias sanitarias de Córdoba, ya que en distintas ocasiones garantiza el traslado aéreo de pacientes, equipos médicos y órganos para trasplante, con guardias las 24 horas, los 365 días del año.

Para cumplir esta tarea, la Dirección dispone de aeronaves de alta performance, equipadas para operar en todo tipo de condiciones.

Además, los helicópteros provinciales complementan el servicio para cubrir trayectos dentro del territorio cordobés o cuando las aeronaves se encuentran afectadas a otras misiones.

La coordinación es permanente y se realiza mediante una comunicación directa con ECODAIC, los hospitales receptores y el área de Evacuación Médica del Ministerio de Salud. Una vez que la aeronave aterriza, se activa el cordón sanitario coordinado por la Policía de Córdoba para asegurar que el órgano o el paciente llegue al hospital en el menor tiempo posible, completando así un trabajo articulado entre la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad que tiene un único objetivo: salvar vidas.

De esta manera, la Provincia consolida una gestión profesional, articulada y orientada a proteger la vida de los cordobeses, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias sanitarias de alta complejidad.