Coro Polifónico «Susana Viarengo» participó de Festival Coral en Victoria (Entre Ríos)

El coro Polifónico Municipal de Brinkmann «Susana Viarengo» participó este 28 y 29 de noviembre del Festival Coral en la ciudad de Victoria, Entre Ríos.

El elenco local, dirigido por el profesor Darío Almada, compartió dos excelentes jornadas junto a otros coros de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

El festival se desarrolló en la ciudad entrerriana y durante 2 días, los coreutas brinkmanenses mostraron parte de su repertorio popular y folclórico en un encuentro que lleva ya 9 años de existencia.

Acompañó desde el Gobierno de la Ciudad la Secretaria de Educación y Cultura Marisol Nuñez.