Morteros: Reprogramaron actividad de cierre de Talleres del Centro Cultural

Debido a la inestabilidad del pronóstico climático, la Municipalidad informa que el Cierre de los Talleres del Centro Cultural y de los Centros Vecinales, previsto originalmente para el domingo 30 de noviembre, se realizará el jueves 4 de diciembre, de 16 a 21 horas, en el Centro Cultural Municipal. En esta ocasión, además, tendrá lugar la entrega de los certificados correspondientes a cada espacio formativo.

Durante la jornada, profesores y alumnos compartirán audiciones, demostraciones y exposiciones que reflejan todo lo aprendido a lo largo del ciclo cultural 2025, celebrando el esfuerzo, la dedicación y la creatividad que caracterizó a cada taller.

Por otra parte, los trabajos del Taller de Plástica Infantil y Arteterapia ya se encuentran exhibidos en el Punto Digital (Ferrocarril) para que las familias puedan acercarse y disfrutar de las producciones realizadas por los niños y niñas.

Los trabajos y certificados de estos talleres serán entregados el miércoles 3 de diciembre, a las 11 horas para el turno mañana y a las 16 horas para el turno tarde.

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar y acompañar este cierre anual que pone en valor el arte, la expresión y el esfuerzo compartido.