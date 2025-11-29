El Festival de Doma y Folklore obtuvo el Oro en los Premios Bitácora Córdoba 2025

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María fue distinguido con el Premio Bitácora de Oro en la categoría Mejor Evento o Fiesta Provincial, reafirmando su liderazgo como uno de los acontecimientos culturales y turísticos más importantes de la provincia.

La ceremonia se realizó en el Centro de Convenciones Córdoba, donde estuvieron presentes el Presidente de la Comisión Directiva, Juan Ignacio López, y el Secretario de Contrataciones, Nicolás Tottis, quienes recibieron el reconocimiento en nombre de la institución.

Los Premios Bitácora Córdoba, en su primera edición provincial, son organizados por Mensajero Producciones, empresa referente en comunicación turística. El objetivo de estos galardones es destacar la excelencia, innovación y calidad de las propuestas que impulsan el turismo en la provincia. La votación está a cargo de agentes de viajes, operadores, prestadores de servicios, instituciones y destinos cordobeses, lo que otorga legitimidad y representa la valoración directa del sector.