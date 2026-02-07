Cosedepro diagramó dispositivo para Estudiantes Río IV vs. Independiente Mendoza

La Mesa del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) diagramó el dispositivo de seguridad previsto para el partido que el próximo lunes, a las 21:30, disputarán Estudiantes e Independiente Rivadavia de Mendoza, en el cierre de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El operativo comprende la apertura de todos los accesos al estadio a partir de las 19.30 hs, con control del personal del programa Tribuna Segura.

Es importante señalar que con la disputa del primer encuentro como local, Estudiantes implementó un sistema de ingreso al estadio mediante reconocimiento facial. La nueva herramienta tecnológica permite validar de forma segura la identidad de los simpatizantes al momento del ingreso, optimizando los controles en los accesos.

Sobre estos aspectos vinculados a la seguridad, el presidente del Cosedepro, Marcelo Frossasco, insistió en que “en Córdoba los partidos se juegan con total garantía respetando la localía de nuestros clubes, pero con todas las normas necesarias para no poner en riesgo el espectáculo deportivo.”

De acuerdo a lo informado por el Club, el público ingresará por Portón 1 Sur a Platea techada, alta y tribuna sur. Portón 2 Norte hacia Tribuna Norte popular y barra; por Portón Oeste, tribuna para socios, familiares y dirigentes.

Como en todos los eventos deportivos, se mantiene la prohibición del ingreso con elementos como armas, pirotecnia de cualquier tipo, bebidas alcohólicas, símbolos, emblemas o carteles que impliquen discriminación o que puedan incitar a la violencia y banderas o trofeos de clubes que correspondan a la divisa contraria, entre otros.

“El primer partido fue solo con público local y este segundo también lo será por decisión del club. Reiterando lo que dijimos en la reunión anterior, estamos convencidos de que Río Cuarto está en perfectas condiciones para que Estudiantes juegue en primera división en el Antonio Candini y que la seguridad y la infraestructura que tiene está ciudad es acorde para llevar adelante este tipo de espectáculos”, reafirmó Frossasco.

“En el caso hipotético de que Estudiantes nos manifieste querer jugar con ambas parcialidades haremos un análisis de riesgo que lo hace la columna vertebral del Cosedepro que es la Policía, junto a todos los integrantes de la mesa Cosedepro, las autoridades del club y las autoridades políticas e institucionales de la ciudad. Si ese análisis resulta satisfactorio con gusto se jugará con ambas parcialidades”.

Durante el encuentro de autoridades el presidente del Cosedepro, estuvo acompañado por el comisario General retirado, Leonardo Gutiérrez, el subdirector General de las Departamentales Sur, comisario Mayor Sergio Romera; dirigentes del club Estudiantes, demás Jefes policiales, Bomberos, representantes del Municipio, el Coordinador Operacional del Cosedepro, comisario Pablo Cisterna y el responsable de Tribuna Segura Córdoba, Marcelo Trillo y el presidente de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, Camilo Mañez.