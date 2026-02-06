Liga Morterense de Fútbol: Primera reunión anual del Fútbol Infantil

Se llevo a cabo anoche en la Asociación Morterense de Futbol, la primera reunión del futbol infantil para la temporada 2026 que contaría entre 11 y 12 equipos participantes.

Las categorías para este año son 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 en adelante, también se va a hacer la sub quince que es para las categorías 2011 y 2012.

Con respecto a la cantidad de equipos que participarían, serian número importante, entre los que se cuentan Barrio San Miguel de Suardi, Atlético Este Morteros, Urquiza Morteros, C. J. Vignaud, Roberto Colombo Morteros, Vecinal Roca Morteros, C.A. Arsenal Morteros, San Jorge Morteros, que confirmó que quieren participar y San Guillermo que va a tener al club Union Cultural y un club que se llama Los Amigos y Atlas de Brinkmann.

En cuanto a cómo se va a disputar el campeonato, se está viendo cómo se programará la categoría Sub15, recordamos que el año pasado se jugaban dos fechas y se paraba una para jugar la Sub15 y ahora con esta cantidad de equipos, habrá que ver quiénes son los clubes que tendrán todas las categorías más la sub quince para poder hacer el sorteo.

Además, se estableció que se va a cobrar una pequeña entrada que después se determinará el monto como para que también los clubes puedan tener el beneficio de poder recaudar algo de dinero.