  • 5 febrero, 2026

Deportes

Fútbol: San Jorge se prepara con amistosos

Feb 4, 2026

El plantel mayor disputó su primer amistoso como local en el Estadio Padre Jorge Isaac, recibiendo a Deportivo Ramona, en un nuevo paso de la preparación para la temporada.

Se jugaron dos tiempos de 35’.

Primer tiempo: derrota 0-3

Formación:

Emiliano Yovanovich

Matías Ibáñez – Benjamín Martini – Victorio Manasero – Aarón Córdoba

Guillermo Ludueña – Saúl Peralta – Joaquín Subasi – Alejo Quiroga

Alan Vega – Alex Ramallo

Segundo tiempo: victoria 2-1 (Strumia x2)

Formación:

Emiliano Yovanovich

Francisco Ferreyra – Lautaro Toledo – Jonás Yovanovich – Federico Ibáñez

Matías Ludueña – Juan Delribo – Oliver Gutiérrez – Nicolás Strumia

Enzo Suárez – Francisco Pizarro

Seguimos sumando minutos y ritmo de competencia.

Este viernes volvemos a jugar en casa frente a Club Atlético Miramar.