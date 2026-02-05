Fútbol: San Jorge se prepara con amistosos

El plantel mayor disputó su primer amistoso como local en el Estadio Padre Jorge Isaac, recibiendo a Deportivo Ramona, en un nuevo paso de la preparación para la temporada.
Se jugaron dos tiempos de 35’.
Primer tiempo: derrota 0-3
Formación:
Emiliano Yovanovich
Matías Ibáñez – Benjamín Martini – Victorio Manasero – Aarón Córdoba
Guillermo Ludueña – Saúl Peralta – Joaquín Subasi – Alejo Quiroga
Alan Vega – Alex Ramallo
Segundo tiempo: victoria 2-1 (Strumia x2)
Formación:
Emiliano Yovanovich
Francisco Ferreyra – Lautaro Toledo – Jonás Yovanovich – Federico Ibáñez
Matías Ludueña – Juan Delribo – Oliver Gutiérrez – Nicolás Strumia
Enzo Suárez – Francisco Pizarro
Seguimos sumando minutos y ritmo de competencia.
Este viernes volvemos a jugar en casa frente a Club Atlético Miramar.