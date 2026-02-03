Cosedepro: Establecieron operativos de seguridad para partidos de la semana

El enfrentamiento entre Instituto y Lanús marcará el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, cuando este martes a las 21:15 ambas escuadras jueguen en el estadio Juan Domingo Perón de barrio Alta Córdoba.

En ese marco, se constituyó la Mesa Cosedepro con las fuerzas de seguridad, representantes del club y de los distintos organismos provinciales y municipales que la integran, a los fines de acordar los detalles del operativo de seguridad diagramado para este partido.

Entre otros puntos relevantes del dispositivo de seguridad previsto, fue establecido que el ingreso de los simpatizantes de Instituto (no habrá público visitante) se hará desde las 19:15 y que en los portones de acceso estarán desplegados los controles del programa de admisión a los estadios, Tribuna Segura.

Puertas habilitadas:

11 Popular Sur

08 Popular Norte

09-10 Preferencial

04 Platea Baja

02-03-06 Platea Alta Kempes

05 Acceso prensa

La delegación de Instituto se alojará en el Hotel Howard Johnson mientras que la de Lanús lo hará en el Orfeo Suite Hotel de la localidad de Salsipuedes.

Belgrano – Banfield

Las autoridades también trabajaron sobre el desarrollo del dispositivo de seguridad para el partido entre Belgrano y Banfield a jugarse el sábado a partir de las 22:15 horas en el Gigante de Alberdi.

Para este juego se dispuso la apertura de los siete ingresos a las 20:15 y una organización general que incluirá el mismo desplazamiento de las áreas de seguridad, prevención y control de la Provincia y del Municipio local, que se concretaron durante el pasado encuentro del “Celeste” en Alberdi.

Un día antes del partido los integrantes del club de barrio Alberdi concentrarán en el Hotel Quinto Centenario.

Ambos eventos contarán con sistemas sanitarios provistos de ambulancias, médicos, paramédicos y rescatistas.

Del mismo modo efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) participarán con perros K-9, caninos entrenados específicamente para asistir a las fuerzas de seguridad

Las reuniones estuvieron encabezadas por el presidente del Cosedepro, Marcelo Frossasco, acompañado de autoridades de los clubes, Agencia Córdoba Deportes, Policía, Bomberos, Seguridad Privada, personal de Tribuna Segura; Utedyc; Tránsito, Fiscalización y Control, Espectáculos Públicos y Defensa Civil de la municipalidad de Córdoba,