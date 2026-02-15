Cosedepro ultima detalles de seguridad por la etapa del Tour de France 2026

Tras el lanzamiento de L’Étape Argentina by Tour de France 2026, que se realizará en Córdoba el domingo 22 de marzo, el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frossasco convocó a una reunión de coordinación operativa, con el objetivo de fijar los últimos detalles organizativos referidos a la seguridad sobre este evento en el ámbito de la ciudad Capital.

El viernes 20 y sábado 21 de marzo habrá actividades previas en el Complejo Ferial con el retiro de kits de la carrera, stands de marcas, venta y exposición de productos vinculados al ciclismo, con estacionamiento libre y gratuito para participantes y público en general

Durante el domingo 22 -día de la carrera- se procederá, de manera progresiva y temporaria, al cierre de diferentes tramos de avenidas de la ciudad y de rutas en donde se desarrolle la competencia a los fines de velar por la seguridad de unos 3.000 participantes. Todas estas interrupciones al tránsito vehicular se informarán con la debida antelación.

Durante la reunión, las autoridades confirmaron que el centro de coordinación del operativo de seguridad funcionará en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial a cargo de autoridades de la Dirección de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía.

Además, dialogaron sobre aspectos como horarios; la identificación y el refuerzo de sectores críticos del recorrido; coordinación con autoridades municipales y la provisión de recursos para cortes, desvíos y rotondas; información a paradores sobre la modalidad de la carrera y los horarios de salida e ingreso vehicular; comunicación y conectividad; articulación de Policía Caminera con cortes y desvíos con las Departamentales, realizando patrullaje preventivo y control del estacionamiento indebido para evitar siniestros viales.

La competencia

Los participantes podrán elegir dos circuitos:

Largada 7:00 hs

Ruta Larga (134 km): Kempes – Río Ceballos – Camino del Cuadrado – Valle Hermoso – Cosquín – Plaza Federal – Puente De La Sota – Autopista Córdoba–Carlos Paz – Kempes.

Largada 7:45 hs.

Ruta Corta (64 km): Kempes – La Calera – Camino de las 100 Curvas – Paredón – Puente De La Sota – Autopista Córdoba–Carlos Paz – Kempes.