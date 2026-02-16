Racing de Córdoba prepara su estadio para el comienzo de la Primera Nacional de Fútbol

El presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO), Marcelo Frossasco, visitó el estadio Racing con el objetivo de observar el avance y concreción de diversas obras que la entidad de Nueva Italia realizó en el histórico “Miguel Sancho”.

A pocos días del inicio de una nueva edición del Torneo de la Primera Nacional, el funcionario fue recibido por autoridades de la institución, junto a quienes supervisó las distintas supervisiones.

En detalle, se trata de la habilitación de un nuevo portón de ingreso, pintura sobre todas las gradas, agregado de butacas sobre la preferencial para que más público permanezca sentado y la quita del alambrado perimetral sobre la misma tribuna.

En la modernización tecnológica, se destaca la instalación de dos domos con visión de 360º, más 10 cámaras fijas de video vigilancia y la apertura del centro de monitoreo con recepción de imágenes de alta resolución.

Consiste de equipamiento que cumple con lo solicitado por el Cosedepro para la concreción de tareas de prevención y vigilancia.

Las nuevas reformas se enmarcan en el proyecto que lleva adelante el club en la actualización de su estructura y en el aporte de modernas herramientas tecnológicas para brindar más seguridad a los eventos deportivos que se realizan en el estadio.

Frossasco estuvo acompañado por el vicepresidente de la entidad, Tomás Pochettino, el presidente de la Federaciòn Cordobesa de Fútbol, Néstor “Pío” Beltrame y el coordinador Operacional del Cosedepro, comisario, Pablo Cisterna.