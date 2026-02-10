Cosquín Rock se consolida como un referente en eventos sostenibles

La Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía firmó un convenio con la empresa En Vivo Producciones para impulsar acciones que consoliden al Festival Cosquín Rock como un referente en eventos sostenibles.

El “Cosquín Rock” es un evento cultural de relevancia nacional e internacional, clave en la promoción artística de Córdoba, con un fuerte impacto económico, turístico y social.

En sus ediciones 2023, 2024 y 2025 ya se implementaron diversas acciones de sostenibilidad, entre ellas la medición de la huella de carbono, la promoción de la economía circular, el manejo responsable de residuos y la forestación con especies nativas.

Por eso la firma de este convenio profundiza y reafirma el compromiso del festival con el cuidado ambiental.

Flores destacó la importancia de dar continuidad y profundizar esta cooperación, ya que “los eventos masivos como el Cosquín Rock representan una oportunidad enorme para impulsar prácticas más sostenibles y generar un impacto positivo que trasciende el propio festival. El desafío es que la sostenibilidad forme parte de la experiencia cultural y que este compromiso se multiplique en la comunidad”.

El acuerdo establece, en primer lugar, el desarrollo de planes de forestación con especies nativas y el control de especies exóticas invasoras; las acciones comenzarán durante los preparativos de la 26° edición del Festival Cosquín Rock, que se realizará los días 14 y 15 de febrero, y se extenderán a lo largo de todo 2026.

En total, esperan plantar 1.500 ejemplares de especies nativas.

Apadrinamiento y conservación del entorno natural

Además, como parte del convenio, En Vivo Producciones asumirá el apadrinamiento de sectores del predio del Aeródromo de Santa María de Punilla, con acciones orientadas a cuidar la biodiversidad y preservar áreas clave del entorno natural.

A su vez, se trabajará en un modelo de manejo responsable del espacio, que integre conservación, restauración y uso sostenible del suelo, para reducir el impacto ambiental del evento y garantizar su continuidad.

Por su parte, la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía brindará apoyo técnico e institucional para establecer lineamientos de manejo sostenible y buenas prácticas ambientales dentro del área apadrinada.

El convenio fue firmado por el presidente de En Vivo Producciones, Marcelo Oliva, y la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores.

Estuvieron presentes José Palazzo y el subsecretario de Biodiversidad, Miguel Magnasco.

Así, el Cosquín Rock no solo sigue siendo un ícono cultural y un motor para la economía regional, sino también un ejemplo de cómo los grandes eventos pueden liderar procesos de transformación hacia la sostenibilidad.