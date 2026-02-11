Villa Marìa: Llaryora destacò el rol estratègico de los Festivales

El gobernador Martín Llaryora participó del 58° Festival Internacional de Peñas de Villa María, uno de los eventos culturales más emblemáticos de la provincia, que reúne cada año a miles de vecinos, turistas y referentes de la música local, nacional e internacional.

La visita del mandatario se dio en una jornada marcada por una importante convocatoria y una grilla artística que tuvo al cuarteto como protagonista.

En ese sentido, el mandatario expresó: “Para quienes son de afuera, hoy van a conocer nuestro cuarteto, que es patrimonio de la humanidad”.

Asimismo, en relación al impacto de estos eventos, sostuvo que no solo fortalecen la cultura y el arte, sino que generan empleo, movilizan el turismo y dinamizan la economía local: “Acompañar festivales como este es acompañar la industria de la economía naranja”.

En la ocasión, el gobernador realizó un anuncio de infraestructura vial que beneficiará a los habitantes de Villa María y les dará mayor seguridad: “Quiero decirte, Eduardo, que ya tenés depositados 350 millones de pesos más para que sigan las obras de pavimento, extendiéndolas en los barrios de esta querida ciudad”.

El mandatario recorrió el Anfiteatro Municipal, dialogó con el público y mantuvo un encuentro con integrantes de la comisión organizadora, a quienes felicitó por el trabajo sostenido que posiciona al festival como una referencia cultural durante la temporada de verano.

A su turno, el intendente Eduardo Accastello destacó el crecimiento del Festival Internacional de Peñas y remarcó que se trata de un evento construido colectivamente, “con la participación de los artistas, del público y con un acompañamiento muy importante del Gobierno de Córdoba”.

“Somos una gran provincia, con una usina cultural en cada rincón y en cada pueblo, y para nosotros es muy importante que el gobernador esté presente en una noche tan especial, donde el cuarteto de Córdoba ha sido promovido como patrimonio cultural universal y como un género musical trascendente”, completó.

Recorrida por obras estratégicas

Cabe destacar que durante la jornada del lunes, el gobernador desarrolló una intensa agenda de trabajo en Villa María, que incluyó la supervisión de obras clave en materia de infraestructura vial, seguridad y salud, junto al intendente Eduardo Accastello y autoridades provinciales y municipales.

Entre las actividades, recorrió el Arco Sudeste de la Circunvalación de Villa María y Villa Nueva, una obra vial impulsada por el Gobierno provincial que registra un avance del 95%.

La traza, de 7,1 kilómetros, conecta la Ruta Provincial 4 con la Ruta Nacional 9 y permitirá optimizar la conectividad regional, mejorar la seguridad vial y reorganizar el tránsito pesado, favoreciendo tanto a los vecinos como al sector productivo de una de las zonas económicas más dinámicas de la provincia.

La agenda continuó con la visita a la obra de la futura Escuela de Oficiales, el primer anexo de formación para oficiales que se construye en el interior provincial, destinada a capacitar personal que prestará servicio en el sudeste y sur cordobés.

Finalmente, el mandatario supervisó el Centro de Atención de Consumos Problemáticos y Salud Mental, ubicado en la exsede de “El Gurisito”, en el barrio Santa Ana. El edificio presenta un avance del 98% y, para su realización, la Provincia aportó $350 millones a través del Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales (FOCOM).