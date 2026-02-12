La importancia del Certificado Único de Salud

El Certificado Único de Salud es un examen clínico general exigido para niños, niñas y adolescentes que ingresan a los niveles inicial, primario, secundario y superior; y a las distintas modalidades en establecimientos educativos estatales y privados adscritos a la cartera educativa provincial.

En los casos de estudiantes que no son ingresantes a un nuevo ciclo, también es necesario realizar la actualización del CUS todos los años, teniendo en cuenta que la validez del certificado es de un año desde su emisión.

Hay tiempo para presentarlo hasta el jueves 30 de abril del corriente año.

Este examen puede hacerlo cualquier médico matriculado provincial, tanto del sistema público como privado.

Para completar el trámite, hay que llevar sin excepción la ficha médica expedida por el centro educativo, el carné de vacunas y el DNI.

A dónde dirigirse en el sistema público

En la ciudad Capital, puede llevarse a cabo a través de turnos programados en los Centros de Salud Municipales.

También puede gestionarse en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) provinciales de la ciudad, mediante la solicitud de turnos que pueden obtenerse de manera presencial en los horarios de atención habituales.

Como todos los años, el Ministerio de Salud pone a disposición distintos hospitales provinciales, para facilitar el acceso a las consultas necesarias para poder gestionar el Certificado Único de Salud (CUS).

En Capital, los hospitales Pediátrico, Misericordia, Florencio Díaz y Eva Perón, brindan turnos a través del 0800-555-4141 y de manera presencial, por la mañana en el turnero de cada centro.

En el interior, se brindan turnos en cada hospital provincial de referencia hasta que se cubra la demanda.