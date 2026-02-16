Rescate de alta complejidad: Efectivos del DUAR asistieron a un joven tras sufrir accidente

Efectivos del DUAR Calamuchita asistieron a un hombre de 25 años que se encontraba lesionado en la zona conocida como Los Caracoles, en Pueblo Escondido.

Esta persona habría protagonizado un accidente mientras se desplazaba en un cuatriciclo, sufriendo traumatismos en ambas piernas, lo que le impedía descender por sus propios medios.

El operativo realizado de manera conjunta con los Bomberos Voluntarios de Berrotarán y lduarMerlo, implicó una travesía de 13 kilómetros entre caminata y traslado a caballo debido a la topografía del lugar, con el objeto de llegar a dónde se encontraba el herido.

Una vez en el sitio, se efectuaron las primeras curaciones y se procedió a la inmovilización del paciente sobre tabla raquis. Posteriormente, fue asegurado y evacuado a lomo de caballo durante unos 7 kilómetros, desde el punto del accidente hasta el puesto Albornoz.

En ese lugar lo aguardaba un móvil de bomberos, que realizó el traslado hasta una zona de ladera de la montaña, donde fue asistido por un médico. Finalmente, fue derivado al Hospital de Merlo para una mejor evaluación y atención médica.