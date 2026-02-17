Policía Ambiental: Rescataron 41 ejemplares de fauna silvestre en cautiverio

La Policía Ambiental, junto al equipo de investigadores de la Patrulla Rural, llevó adelante cinco allanamientos en la localidad de Malagueño, que permitieron el rescate de 41 ejemplares de fauna silvestre en cautiverio y la recepción de animales mediante una entrega voluntaria.

A partir de denuncias recibidas, se constató que en cuatro viviendas había ejemplares silvestres privados de su libertad.

Asimismo, se recibieron animales nativos y exóticos mediante entregas voluntarias.

En el primer domicilio, los agentes secuestraron un cabecita negra, un jilguero, un semillero, un corbatita, una reinamora y seis jaulas.

En la segunda vivienda, se detectaron tres tortugas, dos loras verdes, una reinamora y nueve jaulas.

Durante la continuidad de los allanamientos, en una tercera casa se encontraron cuatro cardenales copete rojo, un semillero, dos jilgueros, una lora y seis jaulas.

En el cuarto procedimiento, se hallaron ocho semilleros, seis reinamoras, dos jilgueros, cinco jaulas y cuarenta tramperos. Finalmente, en el último domicilio no se encontró fauna silvestre en cautiverio.

Además, se realizó una entrega voluntaria mediante la cual se recibieron dos estorninos pinto (especie exótica invasora), un jilguero, un tordo chaqueño, tres reinamoras, un zorzal chiguanco y un rey del bosque (especie nativa en peligro de extinción), junto con diez jaulas, dos tramperos, una amansadora y una trampa leonera.

“La mayoría de los ejemplares son aves paseriformes, que son muchas de las especies que solemos encontrar en los allanamientos.

Pero, también, rescatamos aves exóticas como el estornino pinto, que puede causar mucho daño a las poblaciones locales porque es una especie invasiva, o especies nativas muy comprometidas como el rey del bosque”, informó Adrián Rinaudo, Secretario de Policía Ambiental.

Todos los ejemplares fueron trasladados hasta Casa Grande, en donde serán evaluados y puestos en cuarentena en el centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre de la reserva “Tatú Carreta”.

Cabe destacar que Policía Ambiental, perteneciente al Ministerio de Justicia y Trabajo, reitera a la ciudadanía que está totalmente prohibido tener, transportar o vender fauna silvestre.

Estos animales deben estar en la naturaleza y no requieren del cuidado del ser humano para sobrevivir. Y tenerlos en cautiverio, además de ilegal, es peligroso porque pueden transmitir enfermedades.

Por lo tanto, si se detecta alguna situación irregular respecto a la fauna silvestre, realizar la denuncia a través del Sistema de Gestión con Ciudadano Digital o de manera anónima (https://gestiondenunciasambiental.cba.gov.ar/), por teléfono fijo al 0351-4420924 o por WhatsApp 3513108709.