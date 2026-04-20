Crisis del PAMI impacta en Brinkmann

La última semana estuvo marcada por el paro de médicos del PAMI, en rechazo a una nueva resolución que modificó el sistema de pagos. El cambio elimina adicionales por consulta, lo que en la práctica implica una fuerte caída de ingresos para muchos profesionales.

El conflicto expone un sistema en crisis que también impacta en Brinkmann. Desde el municipio advirtieron que los recortes nacionales no solo afectan a los hospitales, sino a toda la cadena de atención. “Se interrumpe el flujo de fondos a profesionales que ya venían mal pagos y hoy están peor”, señaló Actis.

El efecto es directo: menos médicos dispuestos a atender por PAMI y una mayor presión sobre el sistema público. “No pueden ni deben trabajar gratis. Entonces, el paciente que no consigue turno recurre a hospitales provinciales o municipales”, explicó.

A su turno la secretaria de Salud municipal y directora del Hospital Municipal hizo referencia a las dificultades que atraviesan los centros asistenciales del interior: «A la falta de pagos de PAMI se suma el corte de los giros del Plan Sumar, que desde Octubre del año pasado no se pagan. Y cada vez a nivel provincial o municipal nos tenemos que hacer cargo de más cosas» señaló la Dra. Cravero.

El intendente, en tanto, apuntó a un problema más amplio: “Hay una desvalorización de la profesión médica y un descuido de nuestros adultos mayores”, y cuestionó el traslado de responsabilidades a los municipios sin los recursos correspondientes.

El escenario es crítico. “Estamos del lado de la cadena de la motosierra, no del otro lado”, sintetizó.