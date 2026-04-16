Donaciones de placenta se incrementaron un 40%

El Banco Multitejidos Ecodaic (BMTE) informó que durante 2025 se alcanzaron las 269 donaciones de placenta, superando ampliamente las 193 registradas en 2024.

Este incremento de un 40 por ciento marca un récord histórico para la institución dependiente del Ministerio de Salud de Córdoba, consolidando un modelo de procuración que, desde su puesta en marcha en 2018, logró procesar más de 1.000 membranas amnióticas.

La importancia de este avance radica en la transformación de un material que suele desecharse como residuo patógeno en un recurso terapéutico que ha mejorado la calidad de vida de 532 pacientes en los últimos siete años.

La membrana amniótica es un tejido de colágeno que se desarrolla en el útero durante el embarazo y que, tras ser procesado, actúa como un potente «parche» biológico con propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antimicrobianas.

Debido a su capacidad para acelerar la regeneración celular, su uso se ha vuelto fundamental en tratamientos oftalmológicos para lesiones de córnea y conjuntivas por quemaduras químicas, así como en el área dermatológica para cicatrizar heridas complejas, como las provocadas por el pie diabético o grandes quemados.

Durante 2025, se procesaron 146.472 cm² de tejido, frente a los 111.356 cm² alcanzados en 2024. De los 70 pacientes tratados con este material, el 80 por ciento presentaba cuadros de quemaduras o úlceras vasculares.

Según explica María Nieves Paverini, responsable del BMTE, la utilidad de este tejido «no tiene techo» y su demanda a nivel mundial es creciente debido a su alta efectividad y bajo costo.

Si bien la aplicación en patologías oculares fue el origen de esta práctica, actualmente la reparación de lesiones dermatológicas absorbe la mayor parte de la producción del banco.

Al respecto, la directora del Ecodaic, Romina Quiroga, destacó: «Este récord no es solo una cifra estadística, es el reflejo de una sociedad cordobesa profundamente solidaria y de un equipo de salud comprometido con la donación. Lograr que un tejido que antes se descartaba hoy sea una solución terapéutica para pacientes con quemaduras críticas, habla de la eficiencia y el profesionalismo de nuestro Banco Multitejidos».

Para sostener este crecimiento, el sistema de salud cordobés trabaja activamente en la capacitación de profesionales y en el fortalecimiento de los convenios de captación.

Actualmente, las donaciones se obtienen de personas que transitan partos por cesárea programada en la Maternidad Provincial y la Clínica Universitaria Reina Fabiola, donde las interesadas pueden manifestar su voluntad de donar a su obstetra para coordinar el procedimiento con el Ecodaic de manera segura y altruista.

La doctora Analía Riutor, médica cirujana del servicio del Quemado, agregó que el tratamiento con membrana amniótica “permitió mejorar significativamente la evolución de los pacientes, con una reducción ostensible del dolor y múltiples beneficios en distintas etapas del tratamiento, tanto en personas internadas como en pacientes ambulatorios”.

“Nada de esto sería posible sin las personas donantes. Su decisión y el cuidado durante el embarazo hacen posible que hoy podamos mejorar la calidad de vida de muchos pacientes”, finalizó la profesional.

Por su parte, Daniel Andrade, Jefe de Servicio de Quemado del Hospital Córdoba, enfatizó: “El Servicio de Quemados de Córdoba es el que registra mayor cantidad de cirugías anuales en la Argentina, con entre 1.000 y 1.400 intervenciones por año, superando incluso a grandes jurisdicciones como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires”.

Añadió que durante los últimos años se registró un incremento del 16 al 18% en la cantidad de pacientes atendidos, y un aumento cercano al 20% en el uso de membrana amniótica durante 2025. “Esto refleja una demanda creciente y un sistema que responde con mayor capacidad y complejidad”

La experiencia de un paciente

Germán Rivero atravesó una situación límite tras sufrir graves quemaduras que pusieron en riesgo su vida. Durante los primeros días de internación vivió una verdadera cuenta regresiva, marcada por la incertidumbre y el miedo a no sobrevivir.

La aplicación de membrana amniótica significó un punto de inflexion, no solo en su recuperación física sino también en su ánimo y sus ganas de vivir. A lo largo del tratamiento, Germán pudo ver una evolución favorable de sus lesiones, recuperar su rostro y reencontrarse con la esperanza.

Hoy destaca no solo los resultados clínicos, sino también la contención emocional recibida por el equipo de salud y el orgullo de haber sido atendido en un hospital público de la provincia.

“La membrana no solo me devolvió la piel, me devolvió las ganas de vivir. Cuando el Estado está presente, te salva la vida”, finalizó.

Testimonio audiovisual

Dra. María Nieves Paverini, Jefa del BMTE

Dra. Analía Riutor, médica del Instituto del Quemado

En 2025, el ingeniero Germán Rivero (Carlos Paz), de 55 años, evolucionó favorablemente de sus quemaduras en el rostro tras recibir un tratamiento con membrana amniótica durante su internación en terapia.