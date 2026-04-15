Programa CuidarNos: Brindaron Talleres sobre Salud Mental

Dentro del plan anual de capacitaciones técnicas, se desarrollaron en la tarde de este martes dos talleres destinados a personal que integra el Sistema Defensa Civil Brinkmann, sobre “Auxilios Psicológicos y Auto Cuidado”,

Los mismos estuvieron a cargo de las Lic. Leticia Ogas, psicóloga, y Lic. María Belén López, de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Programa “CuidarNos” del Gobierno de Córdoba.

El programa CuidarNos de la provincia de Córdoba es un servicio de la Secretaría de Salud Mental que ofrece escucha, contención y acompañamiento psicosocial al personal de salud. Busca promover el autocuidado y brindar herramientas para enfrentar riesgos laborales.

Participaron Guardias Locales, Inspectores, profesionales de la salud del Hospital Municipal, agentes de área Desarrollo Humano y Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, Freyre, Morteros y Suardi.