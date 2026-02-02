Cuenta regresiva: Brinkmann comienza a palpitar la Fiesta de las Colectividades 2026

Un nuevo encuentro de cultura, sabores, música y tradiciones de diferentes países, se realizará el 7 y 8 de febrero en el Parque Cultural Luis Sandrini, frente al escenario Luis Landriscina. Se trata de la Fiesta de las Colectividades 2026.

Un total de doce colectividades, entre ellas, Argentina (divididas en dos stands), Irlanda, Estados Unidos, Venezuela, Siria, España, Bolivia, Perú, Italia, Alemania, México, Cuba y Brasil, que estarán representadas en la parte gastronómica y artística.

La actividad que transcurre un año más, es con entrada libre y gratuita.

Habrá stands gastronómicos, espectáculos artísticos, Feria de Artesanos y Emprendedores, y actividades para todas las edades-