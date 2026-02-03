Balance de Operativos de la Guardia Local de Prevención, Inspectoría y Policía

En un trabajo interfuerzas entre la Guardia Local de Prevención, el Cuerpo de Inspectoría Municipal y la Policía de la Provincia, continuaron durante este fin de semana los controles callejeros preventivos sobre la circulación de vehículos.

Como hecho destacado, en la noche del sábado, se le negó el ingreso a la ciudad a los grupos de motos provenientes de otras localidades, mediante controles en los accesos, patrullaje y retiro de vehiculos.

Además, se labraron actas por diferentes infracciones que derivaron al resguardo de una motocicleta.